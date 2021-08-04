Samsung, Artık Avrupa'nın En Çok Satan Akıllı Telefon Üreticisi Değil!

Samsung, özellikle Asya pazarlarında Çinli akıllı telefon markaları ile çok fazla rekabetle karşı karşıya kalıyor. Güney Koreli firma, Avrupa ve Kuzey Amerika'da ise, bu akıllı telefon markalarının hala önündeydi. Ancak görünüşe göre Xiaomi, Avrupa pazarında da Samsung'u geçmeyi başarmış olabilir.
Pazar araştırması şirketi Strategy Analytics'in son rakamlarına göre Samsung, 2021'in ikinci çeyreğinde Avrupa akıllı telefon pazarında ikinci sıraya geriledi. Rapor, Samsung'un çeyrek boyunca 12 milyon akıllı telefon dağıttığını ve pazarın %24'ünü elde ettiğini belirtiyor. Xiaomi ise 12,7 milyon akıllı telefon dağıtımı yaparak pazarın %25,3'ünü elde etti. Çinli marka yıl bazında %67,1 büyürken, Samsung 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla %7 geriledi. Hatırlanacağı gibi Xiaomi'nin, geçtiğimiz günlerde Apple'ı geçerek Dünya genelinde ikinci sıraya yerleştiği açıklanmıştı.
Strategy Analytics Müdür Yardımcısı Boris Metodiev, "Xiaomi, diğerlerinin yanı sıra Rusya, Ukrayna, İspanya ve İtalya'da büyük başarı elde etti ve Mi ve Redmi serisi zengin özellikli, değerli akıllı telefonları için istekli müşteriler buldu" dedi.
Apple, 2021'in ikinci çeyreğinde 9,6 milyon iPhone sevkiyatı ile üçüncü sırada yer aldı. Dünyanın en karlı şirketi, bu dönemde 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla %15,7 büyüdü. OPPO, yıl bazında %180 gibi muazzam bir büyümeyle 2,8 milyon dağıtıma ve %5,6'lık bir pazar payına ulaştı. OPPO'nun yan markası Realme, bölgede %1.800 gibi şaşırtıcı bir büyüme kaydetti ve bu yılın ikinci çeyreğinde 1,9 milyon akıllı telefon sattı. Şu anda %3,8 pazar payına sahip.
Avrupa'da 2021'in ikinci çeyreğinde toplam akıllı telefon sevkiyatı, bir önceki yıla göre %14,4 artışla 50,1 milyon adede ulaştı. Piyasadaki toparlanmanın, COVID-19 sonrası devam eden düzelmenin, eski telefonları kullanan tüketicilerden gelen sağlıklı talep ve paranın karşılığını veren 5G akıllı telefonlardan kaynaklandığı bildiriliyor.
Asya ve Avrupa pazarlarının kendi lehine dönmesi ile Xiaomi, yakın gelecekte Kuzey Amerika pazarına da yönelebilir. Özellikle ABD, en karlı akıllı telefon pazarı olarak kabul ediliyor ve Xiaomi, ülkede tutunmak için hücresel şebeke operatörleriyle ortaklık kurmaya çalışabilir.
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