Samsung'u bekleyen büyük kayıp

Samsung ve Huawei arasındaki rekabete rağmen Huawei, Güney Koreli devin yarı-iletken alanındaki büyük bir gelir kaynağı konumunda. Ancak Huawei'nin Samsung tarafından üretilen bazı parçalara olan bağımlılığı, önümüzdeki yıllar içerisinde ortadan kalkabilir ve bu, Samsung'u kurtulması zor bir durumda bırakabilir.
Resmi gelir raporundan alıntı yapan Business Korea'nın söylediğine göre Samsung Electronics'in 2019 son çeyrek sonundaki en büyük beş müşterisi (sırasız bir şekilde) Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Verizon ve Huawei idi. Bu ilk beş, mobil, yarı-iletken, ekran, 5G ağ donanımı gibi Samsung Electronics'in çalıştığı bütün alanları içeriyor.
Ancak Çin üretim endüstrisi değişiyor ve Çin hükümetinin yerel endüstrileri güçlendirerek diğer pazarlardan ithal edilen ürünlere bağlılığı azaltmak için başlattığı Çin Üretim 2025 girişimi ile daha da değişecek.
Bu yeni girişim ile beraber Huawei, önümüzdeki beş yıl içerisinde muhtemelen dışarıya daha az bağımlı olacak ve Samsung'a olan ihtiyacı azalacak. Bu değişim ile beraber de Güney Koreli teknoloji devi özellikle yarı-iletken segmentinde ciddi zararlar yaşayabilir. Başka bir deyiş ile Samsung en büyük yarı-iletken müşterilerinden birini kaybedebilir ve bunun da firmayı önemli bir şekilde etkileyeceği kesin.
Huawei Çin mobil pazarının yaklaşık olarak yarısına sahip durumda ve bu da Samsung'un yarı-iletken işinin son yıllarda bu kadar büyük başarı yakalamasının arkasındaki ana sebeplerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak eğer Huawei yerel tedarikçilerden bellek çipleri almaya başlarsa, bu durum Samsung'un gelirini önemli ölçüde etkileyecektir.
Neyse ki Huawei yarı iletken uzmanlığına ihtiyaç duyan tek büyük isim değil. Intel de Samsung'un büyük müşterilerinden biri oldu ve PC için 14nm-tabanlı Intel CPU'ların üretimi söylenilene göre Samsung tesislerinde başladı.
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