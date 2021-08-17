Samsung, Bir Otomobil Fabrikasında Telefon Üretmeye Hazırlanıyor!

Pakistan'ın telekomünikasyon düzenleyicisi - Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA), dışarıdan bakıldığında oldukça garip görünecek bir kararla, Lucky Motor Corporation'ın (LMC) Samsung mobil cihazları üretmesi için onay verdiğini duyurdu.
Lucky Motor Corporation, Pakistan'ın yerel otomobil üreticisi. Lucky Group ve Güney Koreli Kia Motors arasındaki bir ortak girişim eseri olurken, Kia marka arabaların üretiminden ve dağıtımından sorumlu. Ancak artık bu şirkette Samsung marka cep telefonları da üretilecek.
Samsung ve Lucky Motors arasındaki anlaşma geçtiğimiz temmuz ayında imzalanmış. Üretim tesisi LMC'nin mevcut Karaçi otomobil fabrikasında yer alacak ve 2021'in sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Samsung'un üretim için bir otomobil üreticisiyle ortaklık kararı alışılmadık gibi görünebilir. Pakistanlı aracı kurum ve araştırma şirketi Topline Securities'e göre Samsung, iç ve ihracat pazarlarına hizmet etmek için bölgede fabrikalar kurmaya başlamış durumda. Örneğin Samsung, Bangladeş'te de ülkede satılan 2,5 milyon mobil cihazın yüzde 95'ini üretmek için 2018'de kurulan yerel bir fabrikayı kullanıyor.
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