Apple'ın Yeni Patenti, iPhone'un Kırıldığını Anlamasını Sağlayacak!

iPhone 13'ten sonra gelecek Apple telefonları, ekranınızın hasar gördüğünü, ne zaman hasar gördüğünü veya kırıldığını söyleyecek! Yeni yayınlanan bir Apple patenti, gerilim ölçümlerini toplayan bir "gerilme algılama direnci" aracılığıyla ekrandaki hasarı algılayabilen gelişmiş bir sistemi işaret ediyor. Muhtemelen bu özellik, telefonun fark edilemeyecek kadar küçük çatlakları bulunduğunda, kullanıcıları hasar daha kötüye gitmeden ve potansiyel olarak onlara veya telefonun hassas iç kısımlarına zarar vermeden önce uyarmasını sağlayacak.
AppleInsider'ın belirttiği üzere patent yalnızca statik ekranları kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda iPhone Flip gibi muhtemel bir katlanabilir Apple telefon da dahil olmak üzere "esnek ekranları" da içeriyor. Apple'ın kendi katlanabilirinde ne tür bir ekran kullanacağı hala belli değil. Apple'ın bu konuda endişeli olduğu görülebiliyor, firmanın daha önce aldığı bir patent, katlanabilir telefon ekranları için çatlamayı önleyen bir katman tasarlamaktaydı.
Gelecekteki düz ve katlanır iPhone'lar, kullanıcıların telefon ekranlarına ne sıklıkta zarar verdiği göz önüne alındığında, bu teknoloji için ideal görünüyor. Ama patentteki teknoloji yalnızca el cihazlarıyla sınırlanmıyor. Bilgisayarlar ve saatler gibi bu tür görüntüleme teknolojisinin bulunabileceği farklı ürün kategorileri de açıkça listeleniyor.
Başka bir deyişle, MacBook Pro'lardan iMac'lere, Apple Watch'lardan, iPad'lere kadar her alanda kullanılabilir ve evrensel olarak faydalı olabilir.
Tabii ki bu düşünce, algılama teknolojisinin, en fazla 6,7 inçlik ekran boyutuna sahip olan en son iPhone'ların yanı sıra 27 inçlik büyük bir iMac ekranında uygulanmasının mümkün olabileceğini varsayıyor. Bu teknolojinin öncelikle Apple telefonlarında kullanılması ve daha sonra daha geniş ürün yelpazesine yayılması mantıklı olacaktır.
Son olarak, mobil ekran teknolojisinde genel olarak ne kadar geride kaldığı göz önüne alındığında, Apple'ın ekran alanında rakiplerine karşı bir avantaj yakalamasını sağlayabilir. OLED ekranlar, Samsung ve diğer firmalardan yıllar sonra geçtiğimiz yıl sunulan iPhone 12 serisi ile kullanıma girdi.
Bu teknolojiyi firmadan ilk defa duyduğumuz için Apple'ın çatlak algılama teknolojisini yakın zamanda sunması beklenmiyor. Şu anda firma, 12.9 inç iPad Pro 2021'de (ve söylentiye göre MacBook Pro 2021 dizüstü bilgisayarlarda) olduğu gibi cihazlarının ekranlarını yavaş yavaş mini LED'e yükseltiyor, bu nedenle çatlak algılama teknolojisi, Apple'ın serilerinde yapılacak bir sonraki ekran teknolojisi yenilemesi olabilir...
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