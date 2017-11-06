Samsung, "Bixby Düğmesi" Derdini Bitirdi!
Son güncelleme ile birlikte, Samsung'un amiral gemisi Galaxy ceplerinde çok fazla şikayet alan bir konu daha çözüme kavuştu!
Eylül ayında Galaxy S8 için çıkan bir güncelleme, kullanıcıların Bixby tuşunu devre dışı bırakmalarına izin veriyordu, böylece tuş Bixby Home ekranını açmıyordu. Ama, bu güncellemeye rağmen tuş aktif kalmıştı ve hâlâ basıldığında telefonu uyandırabiliyordu. Şimdi ise Samsung, Bixby tuşunu tamamen devre dışı bırakan bir güncelleme dağıtıyor, yani artık yanlışlıkla basılma sonucu cihazı uyandırma durumu hiç olmayacak.
Tuş, Galaxy S8 ilk çıktığından beri sürekli eleştiri konusu oldu ve kullanıcılar onu devre dışı bırakmak için çeşitli yollar denediler, ve sonunda Samsung işe kendisi el atmaya karar verdi.
Son güncelleme Samsung'un amiral gemisi cihazlarının kullanıcılarını çok mutlu edecek gibi görünüyor, çünkü artık tuşu devre dışı bırakmak için üçüncü parti uygulamalar ve garip yöntemler kullanmak zorunda kalmayacaklar. Yeni güncelleme, Bixby tuşunu devre dışı bırakmanın yanında, ses asistanı ile telefon araması yapma gibi bazı yeni özellikler de getiriyor.
Kullanıcılar Bixby'i güncellemek için, Galaxy S8, S8+ ve note 8 akıllı telefonlarda Galaxy Apps'e giderek elle güncelleme yapabilirler.
H. Hüseyin Öztürk
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