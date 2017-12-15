Samsung, Bixby ile Akıllı Evlere Giriyor
Samsung, dijital asistanı Bixby ile Google Home ve Apple HomePod'a rakip olmaya hazırlanıyor!
Akıllı telefonlarda gördüğümüz dijital asistanlar, yarının nesnelerin interneti konseptinde sürekli iletişimde olacağımız ana kumandalarımız olacaklar. Bu fikir çerçevesinde son dönemde Amazon Echo, Google Home ve Apple HopePod olarak evrimleşen bir asistanlar, elbette şimdilik emekleme aşamasındalar. O nedenle onlara bir taraftan da şimdilik "akıllı hoparlör" deniyor. Görünüşe göre Samsung da bu yarışa geç kalmak istemiyor. Zira gelen bilgilere göre Samsung, dijital asistanı Bixby'i evlere getirmeye hazırlanıyor.
Samsung'un Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Güney Koreli şirket Bixby dijital asistan tarafından desteklenen bir akıllı hoparlör geliştiriyor. İşler planlandığı gibi giderse, Samsung 2018 yılının ortalarında bu yeni cihazını piyasaya sürebilir. Yine söylenene göre Samsung, bu cihazı 200 Dolar civarında bir etiketle piyasaya sunmayı istiyor. Böylece 349 Dolar'lık Apple HomePod'dan daha ucuz olarak tercih edilebilirliğini arttıracak.
Samsung şu sıralar prototipi test aşamasında. Farklı renklerde bulunabileceği söylenen bu cihaz, boyut olarak da HomePod ile Echo arasında olacak. Yine şimdilik bilinene göre cihazda bir ekran yer almıyor, bunun yerine uyarı ışıkları var. Yani bu anlamda Samsung'un yeni cihazı da Apple Echo ve diğerlerine benzer yapıda. Tabii ki bunu Samsung yeni gizli cihazını tanıttığında öğrenebileceğiz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın