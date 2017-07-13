Samsung, Bixby'yi Yeniden Atamayı Yine Yasakladı
En son T-Mobile Galaxy S8 güncellemesi de Bixby düğmesinin yeniden atanmasına izin vermiyor.
T-Mobile, Galaxy S8 ve S8+ için yeni bir firmware güncellemesi yayınladı. 282MB'lık güncellemenin ilk önceliği Haziran güvenlik yaması var, ayrıca bundan sonra kullanıcılar navigasyon çubuğunu saklayabilecekler. Güncelleme yüklendikten sonra navigasyon çubuğunun solunda bulunan küçük noktaya dokunarak onu gizleyebilirsiniz. Barı geri getirmek istiyorsanız yukarı doğru sürükleyerek noktaya tekrar dokunun. Bu özelliiği 'Ayarlar' uygulamasında bulunan 'Ekran' menüsünden kapatabilirsiniz.
Ancak görünüşe bakılırsa Samsung bu güncelleme ile yine Bixby'nin yeni bir tuşa atanmasını engelliyor. Üçüncü parti geliştiriciler Galaxy S8 için tuş atama uygulamaları yapmaya başladı bile.
Bundan bir kaç ay önce Samsung yayınladığı güncellemede özellikle Bixby tuşunun yeniden atanmasını engellemişti. Bunun ardından tuşun atanmasını sağlayan üçüncü parti uygulamalar ortaya çıkmıştı. Bir çok kullanıcı Bixby'nin bir işe yaramadığını düşünüyor, bu yüzden doğal olarak ona ait tuşun da farkı işlevler için kullanılmasını istiyor.
bxAction adlı tuş atama uygulamasını geliştiren Jawamo, en son firmware güncellemesinin içinde üçüncü parti tuş atamayı engelleyen bir önlem olduğunu söylüyor. Diğer raporlara göre Custom Bixby Button gibi uygulamalar güncellemeden sonra yeterince iyi çalışmamaya başladı.
Jawamo, bu güncellemeden sadece T-Mobile modellerinin etkilendiğini ve diğer Galaxy S8 modellerinin Haziran güncellemesine rağmen tuş atama konusunda sorun yaşamadığını söyledi.
Ali Ruhi Öztürk
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