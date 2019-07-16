Samsung, Bu Kez de "Katlanabilir" Gözlük Üretecek
Samsung, Galaxy Fold'dan sonra bu kez de katlanabilir gözlük üretecek. Ancak bu gözlük, sıradan gözlüklere benzemiyor.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un "katlanabilir" sevdası bitmiyor. Güney Koreli şirketin katlanabilir akıllı telefon hamlesi Galaxy Fold'dan sonra, bu kez diğer cihazları da katlamaya çalıştığı ortaya çıkmış. Samsung'un, ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisine gönderdiği dokümanlarda, bir gözlük üzerinde çalıştıkları anlaşılıyor.
Her ne kadar Galaxy Fold çıkışıyla bir krizin içine sürüklenmiş ve halen telefonun son halini piyasaya çıkartamamış olsa da, Samsung bu alandaki bilgi ve birikimini farklı ürünlere kaydırmaya başlamış. Şirketin patent başvurusunda bulunduğu cihaz, sıradan bir gözlük değil tabii ki. Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini benimseyen gözlük, aynı zamanda katlanabilir ekran tasarımını da benimsiyor.
Mercek alanında ek bir ekran daha bulunduracak olan gözlük hakkında çok fazla bilgi yok. Elbette nihai ürün de şu an göründüğünden daha farklı görünecektir. Ancak bu patentin kısa sürede gerçekleşmeyeceğini şimdiden öngörmek zor değil. Zira dediğimiz gibi, Güney Koreli şirket henüz Galaxy Fold'u piyasaya çıkartamadı.
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