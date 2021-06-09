Samsung'dan Büyük TV Günleri Kampanyası Başladı!

11 Temmuz'a kadar geçerli olacak "Büyük TV Günleri" kampanyası kapsamında Samsung markalı seçili model televizyonlardan birini satın alanlar, yanında ek olarak Samsung marka bir beyaz eşya almaları durumunda tek bir TV ürünü için geçerli olan Para Kart tutarından yüzde 50 daha değerli Para Kart kazanma fırsatına sahip olacak.