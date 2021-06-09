Samsung'dan Büyük TV Günleri Kampanyası Başladı!

15 yıldır global TV pazarında liderlik koltuğunda yerini güçlü şekilde koruyan Samsung'un tüketicilerin beğenisine sunduğu büyük ekranlı TV'leri, futbol heyecanını da doruk noktasına taşıyacak. Sahip oldukları teknolojiler sayesinde evleri adeta bir stadyuma dönüştüren Seçili Samsung TV'leri satın alanlar, bu kampanya ile daha fazla Para Kart kazanma fırsatını yakalayacak.
11 Temmuz'a kadar geçerli olacak "Büyük TV Günleri" kampanyası kapsamında, seçili Samsung marka TV ile birlikte seçili beyaz eşya ürünlerinden en az birini satın alanlar, tek bir TV alımında geçerli olan Para Kart tutarından yüzde 50 daha değerli Para Kart kazanacak. Kampanya kapsamındaki modellerden satın alan tüketiciler, 12.750 TL'ye varan değerlerde Para Kart kazanabilecek.
Kampanya kapsamında satın alma işlemlerinin Samsung bayileri, Samsung Online Mağaza, Teknosa veya Mediamarkt mağazalarından yapılması gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak için tüketicilerin seçili ürünlerden en az birer TV ve beyaz eşya modelini aynı fatura içerisinde yer alacak şekilde satın almaları gerekiyor. Para Kart hak edişleriyle ilgili tüm başvuruların da aşağıdaki kampanya sayfası üzerinden 25 Temmuz'a kadar tamamlanması gerekiyor.
Kampanya detayları ve başvuru için: https://www.samsung.com/tr/para-kart-kampanyasi-mayis-2021/
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