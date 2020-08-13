Samsung çalışanları Çin lehine casuslukla suçlandı!

İki Samsung çalışanı Çin lehine kurumsal casusluk yapmakla suçlandı ve tutuklandı!

Samsung çalışanları casuslukla suçlandı...

Geçtiğimiz hafta, Güney Kore savcılarının Çin'e fayda sağlayan ve Seul merkezli holdinge milyonlarca dolarlık zarar veren kurumsal casusluk suçlamaları ardından iki Samsung Display araştırmacısı ve bir harici ortak görevlisi tutuklandı. Suçlamanın yapıldığı 46 ve 37 yaşlarındaki iki erkeğin kimlikleri açıklanmadı ancak yetkililer, her ikisinin de firma içerisinde kıdemli konumlara sahip olduklarını doğruladı.

Gözaltına alınan diğer kişi ise Samsung'un geçmişte ortaklık kurduğu bir ekran donanımı üreticisinin bir direktörüydü. Yaşanan olaydaki tam rolleri henüz belli değil ancak hassas teknoloji sızıntılarını koruyamamak ile suçlanmaları, muhtemelen daha pasif bir role sahip olduklarına işaret ediyor.

Güney Kore medyası, davanın Samsung'un inkjet yazdırma teknolojisini OLED üretiminde kullanma konusundaki öncülüğü ile ilgili olduğunu yazmakta. Koreli savcılar, iki araştırmacının, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Samsung Display'in denemeler yaptığı süreç spesifikasyonlarını sızdırdığını düşünüyorlar. Yapılan incelemeler ardından ismi verilmeyen Çinli firmanın alt firmasından birkaç üst kademe yetkili de teknoloji hırsızlığı suçlamalarıyla tutuklandı.

İnkjet yazdırmanın bir süredir seri OLED üretiminin geleceği olarak gösterilmesinin birkaç farklı sebebi bulunuyor ancak bunun birincil sebebi olarak masraf öne çıkıyor. Analist tahminleri, modern 65 inçlik 4K TV'lerin inkjet teknolojisi ile üreticiler için %20 daha ucuz olabileceğini belirtiyor. Doğal olarak burada ölçek ekonomisi de devreye giriyor ve daha küçük panel boyutları için getirinin çok daha fazla olacağı rahatlıkla söylenebilir. Ancak bu süreç için Ar-Ge çalışmaları hâlâ devam ediyor...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
13 Ağustos 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, hoparlör, powerbank, kulaklık sürprizi
Atiye dizisi iptal mi edilecek? Atiye dizisi hak ihlali iddiası ile davalık oldu
14 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda TV, kablosuz kulaklık, akıllı saat fırsatı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Google'dan Fazlasını Gösteren 5 Arama Motoru!
Merak edilen soru: Zamanda yolculuk neden imkansız değil? İşte yanıtı:
Samsung çalışanları Çin lehine casuslukla suçlandı!
Huawei, Parmak İzini Tüm Ekrana Getirmek İstiyor
Kablo Çekmeden Gigabit Hızda Kablolu Bağlantı Mümkün. Peki, Nasıl?

 

 