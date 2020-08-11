Samsung Dijital Kart ile Herkese Özel İndirim Fırsatı!

Samsung Electronics Türkiye'nin başlattığı "Samsung Dijital Kart" sadakat programı ile kullanıcılar https://kart.samsung.com.tr/ adresi üzerinden kayıt yaparak Samsung marka ürünlere sahip olabilecekleri özel kampanyalara ve indirim fırsatlarına erişiyor. Peki, Samsung Dijital Kart nedir ve Samsung Dijital Kart nasıl kullanılır?

Samsung Dijital Kart ile Özel İndirim Fırsatı

Samsung Electronics Türkiye, "Samsung Dijital Kart" isimli sadakat uygulaması ile teknoloji tutkunlarına birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

Samsung Dijital Kart üyeliği için https://kart.samsung.com.tr/ üzerinden kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, web sayfası iOS kullanıcılarını Apple Cüzdan uygulamasına, Android kullanıcılarını ise Google'ın Kartlarım uygulamasına yönlendiriyor.

Apple Cüzdan ya da Google Kartlarım uygulamalarından "Samsung Dijital Kart" oluşturan kullanıcılara, yine bu kart sayesinde Samsung marka mobil cihazlardan tabletlere, akıllı saatlerden kulaklıklara kadar birçok üründe özel indirim fırsatları sunuluyor. Kullanıcılar cüzdan uygulamalarında kendileri için özel tanımlanan kodları kullanarak Samsung Online Alışveriş sitesi olan http://shop.samsung.com/ adresi üzerinden yapacakları alışverişlerde bu indirimlerden faydalanabiliyor. Birbirinden değerli indirim fırsatlarından yararlanmayı mümkün kılan sadakat programının 11 bin aktif kullanıcısı bulunuyor.

Dileyen kullanıcılar Samsung Digital Kart üyeliğini aşağıdaki QR kodu telefon kamerası ile taratarak hemen oluşturmaya başlayabilir.

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