Samsung Dijital Kart ile Herkese Özel İndirim Fırsatı!

Samsung Electronics Türkiye'nin başlattığı "Samsung Dijital Kart" sadakat programı ile kullanıcılar https://kart.samsung.com.tr/ adresi üzerinden kayıt yaparak Samsung marka ürünlere sahip olabilecekleri özel kampanyalara ve indirim fırsatlarına erişiyor. Peki, Samsung Dijital Kart nedir ve Samsung Dijital Kart nasıl kullanılır?