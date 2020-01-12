Samsung CEO'su da "Galaxy S20" Dedi

Galaxy S11 hakkında son günlerde birçok dedikodu duyuyoruz. Bunlardan bir tanesi, telefonun isminin beklenmedik bir biçimde Galaxy S20 olarak değiştirilecek olması. Yeni gelen bilgiler, firmanın telefonun adını gerçekten de değiştireceğini söylüyor.
Kore kaynaklarına göre Samsung'un CEO'su Dj Koh, CES 2020'de yaptığı gizli toplantılarda firmanın yeni telefonlarını "Galaxy S20" olarak gösterdi. Rapor, Samsung'un isim değişikliğinin nedeninin 2020 yılına geçmemiz olduğunu söylüyor. Firma bu nedenle S11 serisini bırakıp S20'ye geçiyor.
Yani Samsung'un tanıtacağı telefonlar, büyük ihtimalle Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra olacak. Galaxy S20e modeliyle ilgili herhangi bir bilgi ise şimdilik yok.
CES 2020'de kapalı kapılar arkasında birçok anlaşmanın yapıldığı biliniyor, bu yüzden Samsung'un CEO'sunun 11 Şubat'taki açılış etkinliğinden önce bu tür toplantılar yapmış olması sürpriz değil. Etkinlikte Galaxy Fold 2'nin de gösterildiği iddia ediliyor, ancak isminin Galaxy Fold 2 değil Galaxy Bloom olacağı söyleniyor. Bunun nedeni, cihazlar arasındaki tasarım farkları olabilir.
Bu bilgilerin hiçbiri, henüz Samsung tarafından doğrulanmadı ancak önümüzdeki günlerde yeni bilgilerin gelmesini bekleyebiliriz.
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