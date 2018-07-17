Samsung CEO'su Galaxy Note 9 ile Göründü
Galaxy Note 9 hakkında en resmi sızıntı Samsung'dan geldi! Samsung CEO'su DJ Koh elinde Galaxy Note 9 ile görüldü.
Bugüne kadar Galaxy Note 9 ile ilgili çok sayıda sızıntı gördük. Artık yeni amiralin hemen hemen nasıl görüneceğini biliyoruz. Artık tanıtıma çok az bir süre kalmışken bunlara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez bir sızıntı, bir söylenti veya bir iddiadan çok daha fazlası: Galaxy Note 9, Samsung CEO'su DJ Koh'un elinde görüntülendi.
Fotoğrafta, Samsung Mobil Bölümü CEO'su DJ Koh'un Galaxy Note 9 kullandığı görülüyor. Her ne kadar yeni telefon görünümüyle Galaxy Note 8'den büyük fark yaratmasa da, küçük değişiklikler göze çarpıyor.
Özellikle telefonun ön tarafındaki alt çerçevenin Galaxy Note 8'den daha ince olduğu belirtilirken, çift kamera diziliminin arka tarafında yatay şekilde konumlandığını görüyoruz. Burada önemli bir detay; parmak izi sensörünün yeri oluyor. Galaxy Note 8'de kameranın yanında yer alan sensör, Galaxy Note 9'da kameraların altında bulunuyır.
Samsung'un Galaxy Note 9'da kullanacağı S Pen'de de elbette birtakım yenilikler yapması bekleniyor. Ancak bunların ne olduğunu yalnızca tanıtımda öğrenebileceğiz. Neyse ki tanıtıma çok süre kalmadı. Galaxy Note 9, 9 Ağustos'ta tanıtılacak.
Ercan Uğurlu
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