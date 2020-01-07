Samsung'un CES 2020 Tanıtımı: Sizi Takip Eden Top

Samsung'un CES'teki açış konuşması, ürün olmayan bir ürünün tanıtımına sahne oldu. Firma, geleceğin akıllı evini, akıllı şehirlerini ve akıllı otomobillerini kapsayan bir konuşma yapsa da, tam anlamıyla bir ürün tanıtmadı, daha çok bir görev beyanı yaptı.
Tanıtılan ürüne en yakın şey, evinizde yuvarlanarak peşinizden gelen top oldu. Ballie (okunuşu 'bali') adlı top, piyasaya sürülecek gibi görünmüyor çünkü çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri açıklanmadı. Topun tanıtımı, sahnede Samsung'un Kuzey Amerika tüketici teknolojisi CEO'su HS Kim tarafından yapıldı. Küçük sarı top, Kim'i kovalarken Samsung, birbirine bağlı olan cihazların geleceğinden bahsetti.
Eğer izleyicilerden gelen ıslıklar da olmasaydı, bu sarı top son derece korkunç görünecekti.
Etkinlikte görünen ilginç sayılabilecek bir başka "ürün", Samsung'un GEMS'e (Gait Enhancement and Mobility System) yaptığı geliştirme idi. Bununla birlikte geçen sene neyin tanıtıldığını kimse hatırlamadığından, neyin geliştirildiği de çok dikkat çekmedi. İnsan tarafından giyilen yarım dış iskeletten, bir AR gözlüğü ve saatten oluşan sistem, daha formda olmanızı sağlıyor. Sistemi üzerine giyen kişi, gözlükler sayesinde başka bir gerçekliğe geçiyor ve burada kişisel eğitmeninden talimatlar alıyor.
Yapay zeka destekli hocanızla konuşmak eğlenceli olsa da, ortada yine bir çıkış tarihi veya fiyat yok.
Bu iki "ürün" dışında Samsung, önümüzdeki 10 sene neler yapacağından bahsetti. Gizliliğe önem vereceğini söyleyen firma, yapay zekayla ilgili işlemleri bulutta değil, telefonda yapacağını söyledi. Yani Ballie, en azından Samsung'a göre sizi gözetlemeyecek.
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