Samsung'dan Çıkartılabilir Pilli Akıllı Telefon: İşte Galaxy Xcover 5...

Samsung, Güney Kore'de çıkartılabilir pilli ve SD kart yuvası bulunan bir akıllı telefonu satışa çıkardı: İşte karşınızda Samsung Galaxy Xcover 5...

  • Ercan Uğurlu
Çıkarılabilir Pilli Akıllı Cep: Galaxy Xcover 5...

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