Samsung'dan Çıkartılabilir Pilli Akıllı Telefon: İşte Galaxy Xcover 5...

Aranızda muhakkak bataryası çıkartılabilen cep telefonlarını özleyenleriniz vardır. Samsung, sesinizi duymuş olacak, ancak bunu "şimdilik" yalnızca Güney Kore halkıyla paylaşacak gibi.
Samsung, Galaxy Xcover 5 adını verdiği yeni bir telefonu Güney Kore'de satışa çıkarttı. Galaxy Xcover 5'in en önemli özeliği ekstra dayanıklı olması olurken, telefon daha uzun çalışma şartları gözetilerek pil değiştirme olanağına da sahip. Böylece eski dönem cep telefonlarının değiştirilebilir pil özelliğini yeni nesil akıllı telefonlarına getiren Galaxy Xcover 5, ayrıca SD kart yuvası içermesiyle de fark yaratıyor.
Galaxy Xcover 5'in diğer özellikleri arasında 5.3 inç IPS LCD ekran,toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikası, 4 GB RAM, 64 GB depolama kapasitesi yer alırken, telefonda ayrıca LTE, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC ve Type-C bağlantıları da mevcut.
Galaxy Xcover 5, 231 dolar fiyat etiketiyle şu an Güney Kore'de satışta.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın