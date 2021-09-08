Samsung'un Çin'de Yaptığı 1.3 Milyar Dolarlık Satış Herkesi Şaşırttı!

Gelecekte elektrikli arabaların ve otonomların geleceğimiz olduğunu inkar etmek artık pek mümkün değil. Birkaç yıl öncesine kadar bu pazarda rekabet eden sadece bir avuç şirket varken, şimdi ise neredeyse dünyanın tüm büyük otomobil üreticiler, tamamen elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye başladı. Elektrikli araç üreten otomobil şirketleri, gelecekteki büyüme için muazzam potansiyel nedeniyle, artık sağlam yatırımlar olarak kabul görürken, teknoloji devleri de bu tür şirketlerin hisselerini satın alma yoluna gidiyor.
Samsung, 2016 yılında Çin'in en büyük elektrikli araç ve şarj edilebilir pil üreticisi olan BYD'nin yüzde 4 hissesini yaklaşık 450 milyon dolara satın almıştı. Şirket, sonraki yıllarda ise BYD'deki pozisyonunu kademeli olarak azaltmış ve bundan dolayı kar elde etmişti.
2020 yılının sonuna gelindiğinde BYD'de yüzde 1.9'luk hissesi kalan Samsung, şimdi de BYD'deki yüzde 1.6'lık hissesini yaklaşık 1.3 milyar dolara satmış. Samsung'un şu an itibariyle BYD'de sahip olduğu hisse oranı yalnızca yüzde 0.3.
Şirketin bu satış hamlesi, büyüyen otomotiv pazarını düşününce biraz garip geliyor. Gözlemciler de dünyanın 4 bir yanındaki otomobil üreticilerinin bu pazarda rekabet ederken, Samsung'un sahip olduğu hisselerini satma planı konusunda şaşırmış durumda. Zira şirketin nakit sıkıntısı çekmediği biliniyor.
Elbette öte yandan her yatırımda önemli olan şey, elde edilebilecek getiri miktarı. Samsung bu anlaşmayı yaparak iyi miktarda para kazanış durumda. Muhtemelen şirket şimdilerde, elde ettiği 1.3 milyar doları hangi alanlarda kullanabileceğini düşünüyor.
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