Samsung'un Çin'de Yaptığı 1.3 Milyar Dolarlık Satış Herkesi Şaşırttı!

Herkes elektrikli otomobil işine girmenin bir yolunu ararken Samsung, elektrikli otomobil ortaklığının büyük bölümünü 1.3 milyar dolara sattı ve bu hamlesiyle herkesi şaşırttı...