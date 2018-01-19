Samsung Çin'de zorlanıyor!

Geçen sene hiçbir Samsung akıllı telefon, Çin'de en çok satan 10 telefon arasına giremedi!

Samsung'un Çin'de işi epey zor!

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Samsung Çin'de zorlanıyor!

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