Samsung, Daha İyi Piller İçin Kuantum Hesaplamanın Gücüne Güveniyor

Pil teknolojisindeki en ufak bir gelişme bile, satın alma kararını verirken ciddi bir seçim faktörü oluyor. Samsung, kuantum hesaplamanın bu alanda kendisine bir avantaj sağlayacağını umuyor.