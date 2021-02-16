Samsung, Daha İyi Piller İçin Kuantum Hesaplamanın Gücüne Güveniyor

Pil teknolojisindeki en ufak bir gelişme bile, satın alma kararını verirken ciddi bir seçim faktörü oluyor. Samsung, kuantum hesaplamanın bu alanda kendisine bir avantaj sağlayacağını umuyor.

Samsung'dan kuantum piller geliyor

Samsung ve ve Imperial College London araştırmacıları, Honeywell'in System Modeli H1'i ile, pil geliştirmede kuantum hesaplamanın kullanımını araştırıyor. Platformun, geleneksel bilgisayarlar için fazla göz korkutucu olabilecek karmaşık algoritmaların üstesinden gelebileceği düşünülüyor.

İlk deney, etkileşimli bir spin modelinin dinamiklerini veya manyetizma çalışmasında yer alan matematiği simüle etmek için System Modeli H1'i kullandı. Ekip, yüksek doğrulukta ve beklentiler doğrultusunda sonuçlar üretmek için 100 kadar iki kübitlik kapı kullandı.

Samsung ve ortaklarının pilleri pratik bir şekilde iyileştirmek için kuantum hesaplamayı kullanmadan önce daha çok mesafe kat etmeleri gerekiyor. BMW ve kuantum bilgi işlemi test eden diğer firmalar için de geçerli olan tek bir şey var: Henüz yolun başındalar ve sonuçlar bekledikleri gibi olmayabilir. Ancak Samsung, diğer pil üreticilerini şaşkına çeviren zorlukları çözebilirse, rakiplerinin karşılayamayacağı daha uzun ömürlü akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlar üretebilir.

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