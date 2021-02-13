CDPR Korsanları, Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 Kaynak Kodlarını Sattı

CD Projekt Red'in başı beladan bir türlü kurtulmuyor. Cyberpunk 2077'yi çıkarttığı günden bu yana başından aksiliklerin eksik olmadığı CD Projekt Red, özellikle Cyberpunk 2077'nin konsol versiyonlarında karşılaşılan inanılmaz hatalar karşısında oyuncuların ve oyun otoriteleri tarafından acımasızca eleştirilmiş, ardından da hisse senetleri çakılmıştı. Birkaç gün önce gündeme bomba gibi düşen hırsızlık haberi ise, zaten kötü giden gidişata adeta tuz – biber oldu. Şirkete düzenlenen bir siber saldırı sonrası ünlü oyunlarının kaynak kodları korsanlar tarafından çalınmış ve internette açık artırmaya koyulmuştu.
Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6— KELA (@Intel_by_KELA) February 11, 2021
Ve beklenen oldu. Korsanlar CD Projeckt Red'in oyunlarının kaynak kodlarını sattı. Satılan kaynak kodları arasında Cyberpunk 2077 ve Witcher 3'ün yeni versiyonları yer alırken, kodların kaç paraya satıldığı bilinmiyor. Ancak korsanlar açık artırmayı 7 milyon ABD doları olarak belirlemiş ve bu parayı CD Red Projekt Red yetkililerinin vermesi halinde, kodları kendilerine iade edeceklerini de belirtmişlerdi. Fakat CD Red Projekt Red bu şantaja boyun eğmiş değil.
CD Red Projekt Red'in bu hareketi elbette tartışılabilir; pekala istenilen parayı korsanlara ödeyerek kodları geri alabilirlerdi. Özellikle Witcher 3'ün PlayStation 5 için hazırladığı göz önüne alındığında, şirketin şimdi ne yapacağı tamamen belirsiz durumda.
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