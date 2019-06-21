Samsung, Digital Bezel ile Ne Yapacak?
Samsung'un üzerinde çalıştığı "Digital Bezel" fiziksel düğmelerden yoksun telefonlara mı işaret ediyor?
Samsung'un yeni aldığı "Digital Bezel" adlı bir patent, fiziksel düğmesi bulunmayan tasarımları yeniden gündeme taşıdı.
Firmanın Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (KIPO) yaptığı başvurunun açıklamaları, oldukça geniş bir tanımlamaya sahip. Dolayısıyla markanın hangi cihazda veya alanda kullanılacağından pek bahsedilmiyor. Yine de akla Samsung'un bir süre önce test ettiği iddia edilen "tuşsuz" Galaxy Note 10 geliyor.
Yeni nesil Galaxy Note 10'un fiziksel düğmelerle gelmeyeceğine dair ilk dedikodular, mart ayında ortaya çıkmıştı. Benzer bir rapor, geçen hafta da ortaya çıkmıştı ancak Note 10'un fiziksel düğmeli görüntülerinin ortaya çıkmasıyla bu iddialar, boşa çıkmış oldu. Yine de Samsung, gelecekteki telefonlarından fiziksel düğmeleri kaldırmak istiyor olabilir.
Digital Bezel, telefonun çerçevesinin düğme işlevini görmesi anlamına gelebilir. Bununla birlikte Digital Bezel, bambaşka bir teknoloji de olabilir. Galaxy Note 10 fiziksel düğmelerle geleceğinden, bu işlevi muhtemelen içermeyecek. Bu yüzden Digital Bezel hakkında daha fazla bilgi için bir süre beklememiz gerekecek gibi görünüyor.
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