Samsung Display uzun süreli bir anlaşma imzaladı..
Samsung Display ve Universal Display Corporation, uzun süreli bir tedarik anlaşması imzaladı!
- Levent Öztürk
Samsung uzun bir süredir ürünlerinde OLED ekranları kullanıyor ve şu anda piyasadaki en büyük OLED sağlayıcılarından biri olarak gözüküyor. Firma, fosforışıma OLED malzemelerini ve teknolojisini Universal Display adlı bir firmadan sağlıyor ve OLED ürünleri için yapı taşlarını üretiyor. Samsung ve Universal Display Corporation, yaptıkları bir açıklamada uzun süreli bir OLED malzeme tedarik ve lisans anlaşmalarını imzaladıklarını duyurdular.
Universal Display Corporation, OLED panellerin üretiminde kullanılan UniversalPHOLED fosforışıma OLED malzemelerini sağlıyor. Firma, Samsung Display'e bu malzemeleri ve teknolojiyi sunmaya devam edecek. Bu ortaklık, 31 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek ve iki yıllık bir süre ile daha uzatılması mümkün olacak.
Universal Display Corporation, Dünya genelinde 4500'den fazla başvurulmuş ve bekleyen patent hakkı ile 1994 yılından beri endüstrinin içinde yer alan bir firma. Universal Display Corp CEO Steven V. Abramson tarafından yapılan bir açıklamada, Samsung'un OLED ürün yol haritası ve yatırımını genişletmeye devam etmesi ile beraber, üst seviye OLED teknolojileri ve UniversalPHOLED malzemeleri ile firmayı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Samsung'un ekran yapımı bölümü ve Universal Display Corporation, 18 yılı aşkın bir süredir beraber çalışıyor ve bu anlaşma ile ortaklık en azından birkaç yıl daha uzayacak gibi gözüküyor. Anlaşmanın finansal şartları ise her iki firma tarafından da açıklanmış değil...
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