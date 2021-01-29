Samsung, Elon Musk'ın Tesla'sını En Büyük Rakibinin Elinden Almayı Başardı

Samsung küresel yarıiletken pazarına hakim olmak istiyor. Firma, bu sebeple tesislerine yoğun yatırımlar yapıyor. Ayrıca rakibi olan TSMC'nin müşterilerini kendi tarafına çekmek için de agresif bir politika belirlemiş gibi görünüyor.
Tesla ise kendi "bozucu" görevini sürdürüyor. Firma, elektrikli alternatifler ile petrol bazlı yakıtlarla çalışan araçları tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ayrıca teknolojiden faydalanarak araçlarına pek çok çekici özellik ekliyor. Tesla'nın bunu yapmak için oldukça iyi donanımlara ihtiyacı var ve söylenilene göre bu yüzden de Samsung ile beraber heyecan verici bir şey üzerinde çalışıyor.
Güney Kore'den gelen bir habere göre Tesla, elektrikli araçlarının tam otonom sürüş işlevini güçlendirecek yeni bir 5nm çipseti için Samsung ile ortaklık kurdu. Tesla, üretim için Samsung'a güvenen pek çok "üretimsiz" firmadan biri. Her ne kadar firma kendi özel çiplerini tasarlayabilse de, bu çiplerin üretimi için Samsung veya TSMC gibi bir üretici ile anlaşmaları gerekiyor.
Tesla otonom sürüş için 2016'dan beri kendi özel çipi üzerinde çalışıyordu. Bu çip, 2019 yılında Hardware 3.0 otonom sürüş bilgisayarının bir parçası olarak tanıtılmıştı. Ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk, bu sırada firmanın şimdiden bir sonraki nesil çipi tasarlamaya başladığını da söylemişti. Kısa zaman önce ortaya çıkan bir haber, Tesla'nın yeni nesil çipi için TSMC'nin 7nm sürecini kullanacağını öneriyordu.
Ancak görünene göre Samsung, Tesla'yı kendi tarafına çekmeyi başardı. Haberde söylenilene göre Tesla, artık 5nm süreci ile üretilecek olan yeni nesil otonom sürüş çipi için Samsung ile beraber çalışıyor.
Aslında bu, Tesla ve Samsung'un ilk beraber çalışmaları değil. Samsung zaten Tesla'nın Hardware 3.0 bilgisayarı içerisindeki çipi üretiyor ancak bu çip, 14nm sürecini temel almaktaydı. Söylenilene göre Tesla'nın en son çipi için Samsung, çok gelişmiş 5nm EUV sürecini kullanacak.
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