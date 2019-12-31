Samsung'un En Son C-Lab Deneyleri

2020'nin Tüketici Elektronikleri Fuarı (CES), elbette Samsung'un C-Lab projelerine de ev sahipliği yapacak. Firmanın C-Lab'dan çıkan projeleri, hayatta sıkça rastlanan sorunları sıra dışı yollardan çözmeye çalışıyor.
Bu projelerden en pratik olanı, belki de SelfieType. İşlev, ön kamerayı kullanarak parmak hareketlerinizi klavye girişine dönüştürüyor. Böylece elleriniz kirliyken telefonunuzu (teoride) elinize almanız gerekmiyor.
Firmanın dökülen saçlara karşı da bir çözümü var. Becon adlı proje, bir el cihazı, yapay zeka destekli yazılım ve mobil uygulamadan oluşuyor. Cihaz, kafa derinizi tarayarak ölü cilt, saç kökü yoğunluğu gibi birkaç özelliği araştırıyor ve size en iyi çözümü öneriyor.
Projeler arasındaki Hyler, baskıyı aranabilir dijital metne dönüştürürken "pencere şekilli" SunnySide, oluşturduğu yapay güneş ışığıyla, gerçek güneş ışığının zararlı etkilerinden korunarak D vitamini üretmenize yardımcı oluyor.
Samsung, etkinlikte C-Lab'in harici şirketlerinin de çalışmalarını gösterecek. Bunlar arasında Circulus'un PiBo insansı robotu, fitness teslerine göre özel egzersiz programları üreten FITT, göz ve parmak izlemeyle cihazları kontrol etmeyi sağlayan Vtouch ve son olarak videolu grup sohbet uygulaması Smoothy var.
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