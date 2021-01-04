Samsung'un En Tepesindeki İsim İçin Zor Günler Asıl Şimdi Başlıyor

Samsung'un en tepesinde oturan ismi, daha önce de 1 yıl hapiste kalmasına yol açan yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle çok daha zor günler bekliyor olabilir.