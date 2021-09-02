Samsung Esnek Ekranları Sevdi; Şimdi de Esnek Ekranlı Hoparlör Geliyor!

Samsung katlanabilir OLED ekranlara yabancı değil ve Galaxy Fold 3 gibi katlanabilir akıllı telefonları bir süredir başarılı bir şekilde üretebiliyor. Şirket bu alandaki yeteneklerini elbette diğer üretim kollarına da yansıtma planları peşinde. Bunun ilk örneklerinden biri ise esnek ekranlı bir akıllı hoparlör olabilir.
Gelen bilgilere göre şirket, Güney Kore'de düzenlenecek olan IMID Fuarı'nda esnek OLED ekranlı bir hoparlör tanıtacak. Dijital asistan özelliğine sahip olacak olan bu akıllı hoparlörün çevresinde yer alacak olan ekranın ise, silindirik yapıda tasarlanacak cihaza uygun şekilde esnek yapıda olması bekleniyor. Fakat işin ilginç tarafı şu ki, bilgiye göre kullanıcı, bu ekranı istediği zaman düz bir yapıya dönüştürebilecek.
Peki, bu nasıl olacak? Aslında hemen yukarıdaki videoda bunun nasıl olacağına ilişkin videoyu görebilirsiniz. 12.4 inç büyüklüğünde katlanabilir bir esnek ekrandan oluşacak olan bu mini hoparlörü çok yakında görebileceğiz. Zira IMID Fuarı'nın başlamasına da pek bir şey kalmadı. Biz bu haberi yazarken etkinliği başlamasına son 11 saat kalmış durumda.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın