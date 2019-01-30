Samsung, eUFS'de 1TB Kapasiteye Ulaştı!
Samsung, telefonlarda kullanılan eUFS depolama biriminde 1TB sınırını aştı!
Samsung, 512MB'lık eUFS (gömülü Evrensel Flaş Depolama) yongalarını geçen sene üretmeye başlamış, bunları daha sonra Galaxy Note 9'da kullanmıştı. Firmadan gelen yeni duyuruya göre bu formattaki ilk 1TB'lık depolama yongası, üretildi.
1TB'lık depolama yongası, açıklamaya göre yonga, "Samsung'un en gelişmiş 512 gigabit (Gb) V-NAND flash belleğinin 16 yeni katmanını ve yeni geliştirilen tescilli denetleyiciyi birleştiriyor". Büyük olsa da hantal olmayan yeni yonga, sıralı okumada 1.000MB/sn. hıza, sıralı yazmada 260MB/sn. hıza ulaşıyor.
Samsung Electronics genel müdür yardımcısı Cheol Choi, bu haberlere istinaden şöyle konuştu:
"1 TB eUFS'nin, gelecek nesil mobil cihazlara dizüstü bilgisayar benzeri bir kullanıcı deneyimi getirmesinde kritik bir rol oynaması bekleniyor. Dahası Samsung, giderek daha hızlı büyüyen global mobil piyasasında ürünlerin zamanında piyasaya sürülebilmesi için en güvenli tedarik zincirini ve yeterli üretim miktarlarını sunmaya bağlılığını sürdürüyor."
1TB depolama biriminin 2019'un Samsung modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu. Chai'nin açıklamalarına bakarsak, kullanılma ihtimali var.
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