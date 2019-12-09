Samsung Exynos 990 vs Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm, 2020'de amiral gemilerinde kullanılacak mobil işlemci Snapdragon 865'i birkaç gün önce tanıttı. Snapdragon 865, Samsung'un Exynos 990 işlemciyi kullanmadığı ABD ve Çin gibi yerlerde Samsung Galaxy S11'de kullanılacak.
Peki, Exynos 990 ve Snapdragon 865 ikilisinden hangisi, hangi avantajlara sahip?
Farklı üretim teknolojileriyle üretlien Exynos 9820 ve Snapdragon 855'in aksine Exynos 990 ve Snapdragon 865'in ikisi de Samsung'un 7nm EUV teknolojisiyle üretiliyor, bu yüzden aynı temel karakterlere sahipler.
Qualcomm'un işlemcisinde daha yeni ARM çekirdekleri bulunuyor. İki yonga seti de dört ARM Cortex-A55 çekirdeğine sahip ancak Snapdragon 865'te ARM Cortex-A77 tabanlı dört ek çekirdek mevcut iken Exynos 990, iki Exynos M5 özel çekirdeğine ve iki daha eski ARM Cortex-A76 çekirdeğine yer veriyor.
İki işlemci de 8K video kaydını destekliyor ve bu kez Galaxy S11'in de 8K video kayıt yeteneğine sahip olacağı söyleniyor.
Snapdragon 865 birkaç alanda, kağıt üzerinde avantajlı olsa da iki işlemcinin de çoğu zaman tam kapasiteyle çalışmayacağını belirtmekte fayda var. Örneğin Qualcomm'un çözümü 200MP'e kadar kameraları desteklerken Exynos 990, 108MP ile "kısıtlı". Ancak Galaxy S11'in 108MP sınırı aşma ihtimali düşük görünüyor.
|Exynos 990
|Snapdragon 865
|Üretim
|7nm EUV
|7nm EUV
|İşlemci
|2x Exynos M5 (özel)
2x Cortex-A76
4x Cortex-A55
|1x Kryo 585 (özel) @ 2.84GHz
3x Kryo 585 @ 2.42GHz
4x @ 1.8 GHz
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Adreno 650
|Özel yapay zeka işlemcisi
|Evet
|Evet
|Görüntü
|WQUXGA (3840 × 2400), 4K UHD (4096 × 2160), 10 bit renk derinliği
120 Hz yenileme hızı desteği
|4K'ye kadar, 10 bit renk derinliği
144 Hz yenileme hızı desteği
|5G modem
|Exynos 5123 (tümleşik)
7.35 Gb / sn'lik indirme hızı
|Snapdragon X55 5G (eklenti)
7.5 Gb / sn'lik indirme hızı
|Depolama
|UFS 3.0, UFS 2.1
|UFS 3.0
|Bellek
|LPDDR5
|LPDDR5
|Kamera
|Tek kameralı 108MP
Çift kamera 24.8MP + 24.8MP
|Tek kamera: 200MP'ye kadar
Çift kamera: 25MP'ye kadar
|Video yakalama
|8K @ 30fps, 4K @ 120fps
|8K @ 30fps, 4K @ 120fps
|Video Oynatma
|8K @ 30fps veya 4K @ 120fps, 10-bit HEVC (H.265), H.264, VP9, ??HDR10, HDR10 +
|8K @ 30fps veya 4K @ 120fps, Dolby Vision, HEVC (H.265), HDR10 +, HLG, HDR10, H.264 (AVC), VP8, VP9
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