Samsung Galaxxy F, Sony Sensörlerini Kullanabilir
Merakla beklenen Samsung Galaxy F adına ilginç detaylar ortaya çıktı
Samsung'un katlanabilir telefonu, teknoloji dünyasının en çok merak uyandıran konularından biri. Cihaz hakkında ortaya çıkan bir rapor ise ilginç bir iddiayı içeriyor.
Galaxy F, ya da şimdilerde tahmin edilen adıyla Galaxy Fold, Sony'nin yeni IMX374 kamera sensörünü kullanabilir. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir rapor, Galaxy F'in üç arka kamera ile geleceğini öne sürmüştü. Bu lenslerin arkasında bulunacak sensörlerin ise Samsung'un kendi ISOCELL teknolojisi ile geleceği düşünülüyordu ancak görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi, bazı pazarlarda Japon teknoloji devi Sony'nin teknolojisini kullanacak.
Bu iddiayı ortaya çıkaran bulgu ise Samsung'a ait bir 5G aparatına ait yazılım bilgileri oldu. Yazılımda bulunan kamera sürücüsü kodlarında Sony IMX374 isminin Winner kelimesi ile yan yana anıldığı görülüyor. Hatırlayacağınız üzere Winner, Samsung'un Galaxy F için kullandığı kod ismi olarak biliniyordu. IMX374, henüz Sony tarafından tanıtımı yapılmamış bir sensör ve bu sebeple sensörün teknik detayları hakkında bir bilgi bulunmuyor. Samsung da henüz 2019 senesi için bir ISOCELL sensörü tanıtımı yapmış değil. Fakat Samsung Galaxy S10'un tanıtımının yaklaşması ile beraber bu soru işaretlerinin de ortadan kalkacağını söylemek mümkün.
Bunun yanı sıra sensörün Samsung Galaxy S10'da da bulunup bulunmayacağı henüz ortaya çıkmayan detaylardan. Dedikodular, Samsung'un yeni amiral gemisinin dört taneye kadar arka kamera taşıyacağını öne sürüyor ve Samsung'un da rakibi Google'un Pixel 3 serisi ile sunduğu Night Sight gece modunda olduğu gibi ekstrem düşük ışık koşullarına karşı Bright Night adıyla geliştirilmiş bir gece modu sunacağı belirtiliyor. Bu teknolojinin birkaç yazılım ayarlaması ile Samsung'un eski amiral gemilerinde de çalışabilme ihtimali de bulunuyor. Bu durum, Samsung'un Apple'ın iPhone XS serisi ile sunduğu geliştirilmiş bokeh efektlerinine karşı öne süreceği yeni Artistic Live Focus özelliği için de geçerli.
Galaxy Fold için henüz bir tanıtım tarihi açıklanmış değil ve görünüşe göre Samsung, cihazın yazılım geliştirmelerinde henüz çok fazla bir yol kat etmedi. Bu sebeple tahminler, cihazın Mart ayında ayrı bir tanıtımla gelebileceği yönünde. Yine de Samsung'un olabilecek en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak adına cihazın tanıtımını daha da ileri bir tarihe erteleme ihtimali de bulunuyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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