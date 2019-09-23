Samsung Galaxy A20s Resmi Olarak Tanıtıldı!
Galaxy A20'yi bir miktar geliştiren Galaxy A20s, Samsung tarafından resmi olarak tanıtıldı.
Samsung, yeni Galaxy A20s'yi kendi web sitesinde paylaştığı bir infografik ile tanıttı. Galaxy A20'nin yenilenmiş sürümü olan Galaxy A20s'te geriye giden bazı özellikler de var.
0,1 inç daha büyük ekranla gelen telefonun AMOLED panel mi yoksa LCD mi kullandığı açıklanmadı. Sekiz çekirdekli 1,8GHz işlemciyle (muhtemelen Snapdragon 625) gelen cihaz, bu açıdan geri gitmiş görünüyor çünkü bu işlemcide yüksek performans çekirdekleri bulunmuyor. Galaxy A20, daha güçlü Exynos 7884 ile geliyordu.
Galaxy A20s'nin diğer özellikleri arasında 4.000mAh pil, 3GB / 4GB RAM, 32GB / 64GB genişletilebilir depolama, 8MP ön kamera ve arka yüzde parmak izi tarayıcısı var. Cihazın arka yüzünde 13MP, 8MP ve 5MP'lik üç kamera bulunuyor.
Galaxy A20s, siyah, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Samsung, fiyat ve satışa sunulma tarihlerini henüz açıklamadı.
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