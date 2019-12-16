Samsung Galaxy A51 ve Galaxy 71 Karşılaştırması!

Samsung'un yeni Galaxy A sınıfı 2 telefonu Galayx A51 ve Galaxy A71'in özelliklerini karşılaştırdık; farklarını ortaya çıkarttık!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy A51 ve Galaxy 71 Karşılaştırması!

Samsung, bir süredir merakla beklenen Galaxy A51 ve Galaxy A71 modellerini sonunda tanıttı. Galaxy A50 ve Galaxy A70 halefleri olarak tanıtılan yeni modeller, orta sınıfa yeni hareket kazandıracak akıllı telefonlar olarak dikkati çekiyor. Peki, Galaxy A51 ve Galaxy A71'in özellikleri neler ve iki telefonun birbirinden ne gibi farkları var?

Aşağıdaki karşılaştırma tablosunda da görebileceğiniz gibi Galaxy A71 daha büyük ekrana, daha fazla RAM'e ve daha geniş hafızaya, daha yüksek çözünürklüklü ana kameraya, daha büyük bataryaya ve Galaxy A51'den daha hızlı kablolu şarj özelliğine sahip bir model olmasıyla oldukça dikkat çekici duruyor.

Samsung, Galaxy A71'de kullandığı yonga setini belirtmemiş olsa da, muhtemelen daha Galaxy 51'de kullanılandan daha iyi mimariye sahip bir model olacak. Galaxy A70 modelinde Snapdragon yonga setini seçen Samsung, resmi olmasa da bir diğer bilgiye göre Galaxy A71'de de Snapdragon 730 kullanıyor.

Bu farklılıklar dışında 2 telefon da birbirine oldukça benzer yapıda. Hatta benzer tasarım dilini kullanan telefonlardan Galaxy A51'in fiyatı 350 dolar olarak belirlenmişken, Galaxy A71'in fiyatı henüz netlik kazanmadı.

Galaxy A51 ve Galaxy A71 Teknik Özellikleri

Galaxy A51 Galaxy A71
Ekran 6.5-inç Infinity-O Super AMOLED, Full HD+ 1080×2400 pixels, 20:9 6.7-inç Infinity-O Super AMOLED, Full HD+ 1080×2400 pixels
İşlemci Exynos 9611, 8 çekirdek (4×2.3GHz Cortex-A73, 4×1.7GHz Cortex-A53), Mali-G72 MP3 GPU Unspecified, 8 çekirdek (Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz)
RAM 4/6GB 6/8GB
Arka Kamera Kamera 1: 48MP, F2.0

Kamera 2: 12MP ultra-wide (123 degrees), F2.2

Kamera 3: 5MP depth, F2.2

Kamera 4: 5MP macro, F2.4

 Kamera 1: 64MP, F1.8

Kamera 2: 12MP ultra-wide (123 degrees), F2.2

Kamera 3: 5MP depth, F2.2

Kamera 4: 5MP macro, F2.4
Ön Kamera 32MP, F2.2 32MP, F2.2
Hafıza 64/128GB, microSD slot (up to 512GB) 128GB, microSD slot (up to 512GB)
Yazılım Android 10, Samsung One UI 2.0 Android 10, Samsung One UI 2.0
Batarya 4,000 mAh, Hızlı kablolu şarj (15 watts) 4,500 mAh, Süper hızlı kablolu şarj (25 watts)
Bağlantılar 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi, çift SIM 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi, çift SIM
Boyutlar 158.5×74.7×7.7 mm, 172g 163.6 x 76.0 x 7.7mm
Diğer Özellikler Dolby Atmos (kablolu ses), yüz tanıma, ekrana entegre parmak izi sensörü Dolby Atmos (kablolu ses), yüz tanıma, ekrana entegre parmak izi sensörü
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