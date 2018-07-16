Samsung Galaxy A6+ İnceleme
Samsung'un orta sınıf yenilikçi modeli Galaxy A6+ incelemesi hazır. İşte Galaxy A6+'ın A'dan Z'ye tüm detayları!
Akıllı telefonların fiyat çıtası yükselmeye devam ederken amiral gemisi seviyesi neredeyse ortalama kullanıcılar için ulaşılmaz bir hale gelmeye başladı. Özellikle yakında tanıtılması beklenen amiral gemisi telefonlarla beraber yeni fiyat çizgileri göreceğimiz açık. Bu nedenle gözler yavaş yavaş orta segmente kayıyor ve neyse ki burada da başarılı modelleri görebiliyoruz.
Samsung, özellikle bir süredir orta segmenti için de iyi bir konumlama yaratmaya çalışıyor. Burada yer verdiği A serisi ile üst seviye modellerinin belli başlı bazı özelliklerini tüketicilere sunan Güney Koreli şirket, bunlardan tasarım ve Sonsuz Ekran gibi özellikleri başarılı şekilde yerleştirdi. Şimdi bunlara yavaş yavaş çift kamerayı ve diğer çevre özellikleri de eklemeye devam eden Samsung, bu gün elimizdeki Galaxy A6+ modeliyle konuğumuz.
Samsung, bu yıl tanıttığı Galaxy A6, A6+, A8 ve A8+ modellerinin her birinde Infinity Display, yani Sonsuz Ekran'a yer vermiş ve bu telefonların tasarımıyla da Galaxy S ve Note serilerini yansıtmıştı. Şimdi buna elimizdeki Galaxy A6+ ile çift kamerayı da ilave eden Samsung, bakalım başka neler ilave etmiş, neleri çıkartmış; şimdi Galaxy A6+ incelemesine başlayalım. İlk adım kuşkusuz tasarım!
Samsung Galaxy A6+ tasarımı nasıl?
Galaxy A6+, büyük boyutlu bir akıllı telefon oluyor. 6 inç boyutunda bir ekranın sahibi olan telefon, bu boyutuyla 5.6 inçlik Galaxy A6 modelinden ayrılırken, boyut ve ağırlık bakımından Galaxy A8+'la benzerlik gösteriyor. Galaxy A6 Plus'ın boyu 160 mm, kalınlığı ise 7.9 mm. Telefon ayrıca tıpkı A8 Plus modeli gibi 191 gramlık ağırlığa sahip.
Telefonun arka yüzünü çevirdiğimizde, Samsung'un bu defa cam malzeme yerine şaşırtıcı şekilde metal yüzeye verdiğini görüyoruz. Galaxy A8 ve A8+'ta cam malzeme kullanan Samsung, elimizdeki Galaxy A6+ ve Galaxy A6 modellerinde mat metalik yekpare bir kasa yapısını kullanmış. Bunun avantajı, telefonun düşmelere karşı daha dayanıklı olması kuşkusuz. Telefonun çerçeveleri de yine alüminyum elbette.
Galaxy A6 Plus'In güç butonu sağ kenarda, ses butonları ise sol tarafta yer alıyor. MicroSD kart ve SIM kart çekmeceleri de yine buraya konumlandırılmış. Telefonun altına baktığımızda, burada kulaklık girişinin olduğunu görmek sevindirici. Ancak USB-C portu yerine microUSB yuvasının kullanıldığını görmek de aynı şekilde üzücü diyebiliriz. Ve bu bağlamda söyleyebiliriz ki, Galaxy A6+ hızlı şarjı desteklemiyor. Buna telefonun pil performansından bahsederken daha detaylıca değineceğiz.
Galaxy A6+'ın tasarımına bakmaya devam ederken, hoparlörün de oldukça ilginç bir yere konumlandırıldığını görüyoruz. Telefonda yer alan tek hoparlörü Galaxy A6+'ın sağ kenarına, güç butonunun üzerine yerleştiren Samsung, aslında bunu ilk kez yapmıyor. Daha önce incelediğimiz Galaxy A8'te de hoparlörü aynı yerde görmüştük. Hoparlörün yeri ilginç görünse de, aslında yatay kullanımda oyun oynarken veya video izlerken sesi kapatmanız, hoparlörün altta olduğu senaryoya göre daha zor.
Galaxy A6+, farklı renklerle geliyor. Elimizde siyah renkli modeliyle bulunsa da, onu piyasada altın ve mavi renk seçenekleriyle de bulabiliyorsunuz.
Tasarım adımını noktalamadan önce şunu da söylemek lazım: Galaxy A6 Plus modelini seçecekler, bu telefonda herhangi bir su korumasının bulunmadığını bilmeleri gerekiyor. Galaxy A8 ve Galaxy A8+ modellerinde yer verdiği IP68 sertifikasını Galaxy A6 ve A6+ için sunmayan Samsung, yani bu telefonu suya karşı korumalı tasarlamamış. Bu da Galaxy A8 ve Galaxy A6 arasındaki ana farkları oluşturuyor.
Samsung Galaxy A6+ ekranı ne kadar başarılı?
Ne demiştik? Ekran Infinity Display'e sahip... Ancak telefonu Galaxy S9+ ile yan yana koyduğumuzda çerçevelerin onun kadar ince tutulmadığını görmek mümkün. Aynı durumla Galaxy A8 modelinde de karşılaşmıştık hatırlarsanız. Buna karşın Galaxy A6+'la yakın fiyat çizgisinde olan farklı markaların yeni modellerinin de ekran çerçevelerinin daha ince olduğunu görmek mümkün.
Super AMOLED bir panele sahip olan Galaxy A6+'ın ekranının tepesinde bir çentik de görmüyoruz; çentikten hoşlanmayanlar için bu sevindirici haber. Telefonun ekranı tıpkı Galaxy A8+ gibi 1080x2220 piksel seviyesinde. Bu çözünürlük Galaxy A6'da ise daha düşük; 720x1480 piksel seviyesinde. Bu anlamda ekranın Galaxy A6'dan daha iyi görüntü sunduğunu söylemek mümkün. Aynı şekilde piksel yoğunluğu da pek tabii ki daha yüksek. Galaxy A6 Plus'ta 411 ppi seviyesinde piksel yoğunluğu yer alıyor.
Galaxy A6+'ın ekran en – boy oranı da kuşkusuz Infinity Display'e uygun olarak 18.5:9 oranında. Böylece video ve yeni oyunları daha geniş şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Parlaklık seviyesini de yine gayet beğendik; güneş ışığında ekranı rahat okuyabiliyorsunuz. Öte yandan renklerin de güçlü sağlandığını söyleyelim. Ekran, hemen hemen RGB renk gamutunun yüzde 142'sini kapsıyor.
Son olarak Galaxy A6+'ın ekran – gövde oranının da yüzde 75 dolaylarında olduğu bilgisini de verelim ve işletim sistemine geçelim.
Samsung Galaxy A6+ işletim sistemi ipuçları
Galaxy A6+, pek tabii ki Android 8.0 Oreo işletim sistemini kullanıyor. Ancak elbette bu telefonda da Samsung'un kendi Experience arayüzünü görüyoruz. Samsung Experience 9 sürümünün bulunduğu telefon, bu anlamda size Galaxy S9 sınıfında bir kullanım vadediyor.
Fazlasıyla kolay ve kullanışlı bulduğumuz Samsung Experience 9; uygulama üzerinde açılır menüleri, öğeleri seçip ekranlar arasında uygulamaları taşıyabilmesi ve oyuncular için Game Launcher bölümüyle oldukça kullanışlı bir arayüz. Samsung Themes üzerinden çok sayıda duvar kağıdı ve tema seçeneklerine de ulaşabiliyorsunuz.
Bu arada işletim sistemine ilişkin birkaç ipucu da verelim. Galaxy A6+'ta da Always On özelliği yer alıyor. Yani ekranı sürekli açık olarak kullanabiliyorsunuz ve bildirimleri her an ekranınızda görebiliyorsunuz. Bunu ayarlamak için Always On ayarlarına gitmeniz yeterli oluyor.
Ayarlar bölümünde yine ekrana özel çok çeşitli seçenekleri de görmeniz mümkün. Burada mavi ışık filtresinden tutun da, ekran koruyucu, ekran renk modu, ana ekranda kaç uygulamaya yer vereceğinize ilişkin tüm ayarları bulabiliyorsunuz. Buradan yine telefonun ekranını tam olarak kaplayan uygulamaları da Tam Ekran Uygulamalar kısmında görebilirsiniz.
Ayrıca Galaxy A6+, ilk açtığınızda size uygulama çekmecesini sunmuyor. Ancak dilerseniz uygulama çekmecesini açabiliyorsunuz. Bunu da Uygulamalar Tuşu kısmından yapmanız mümkün. Aynı şekilde Navigasyon çubuğunu da özelleştirmeniz mümkün.
Samsung Galaxy A6+ teknik özellikleri ve performansı
Samsung Galaxy A6+, işlemci olarak Snapdragon 450 kullanıyor. Evet, performans açısından çok güçlü bir model değil Galaxy A6+. 1.8 GHz frekansında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 yongasından güç sağlayan telefon, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanının sahibi. Grafik birimi olarak da Adreno 506 kullanılıyor.
İşlemci bazında yaptığımız GeekBench testinde tek ve çoklu çekirdek skorlarına baktığımızda, telefonun stres testlerinde geçen yılın Galaxy A7 modeliyle benzer sonuçlar aldığını görüyoruz. Tek çekirdek skoruyla 753, çoklu çekirdek performansıyla 3931 puanla GeekBench testinden ayrılan Galaxy A6+, performans anlamında Galaxy A8 ile büyük fark yaratıyor. Bu anlamda eğer daha performanslı çalışan bir telefon arayanların Galaxy A8'e veya Galaxy A8 Plus'a yönelmesi daha doğru geliyor. Zira aynı testten Galaxy A8, 1536 puan ve 4363 puan almıştı. İki telefonun fiyatlarının da şu an yakın olduğunu söylemek gerek. Telefonun fiyat/performans değerlendirmesine zaten sonuç bölümünde tekrar değineceğiz, o nedenle şimdi telefonun AnTuTu Benchmark'ta da ancak 70771 puan toplayabildiğini söyleyerek buna bir virgül koyalım ve Galaxy A6+'ın genel kullanımda nasıl bir deneyim sunduğuna bakalım.
Samsung Galaxy A6+, performansıyla çok zorlayabileceğiniz bir model değil belki ancak günlük kullanımda da size sıkıntı çıkartmıyor. Sosyal medya uygulamalarınızla rahat kullanım sağlayabildiğiniz model, oyun noktasında da sizi çevirmiyor. Elbette güncel ve yoğun grafikli oyunlarda kare hızına takılmanız mümkün, fakat onun dışında bir sıkıntı gözlemlemedik. Öte yandan telefonun ısı probleminin olmadığını da söylemek gerekli. Bu arada merak edenlere de söyleyelim: Son dönemin popüler oyunu PUBG'yi de Galaxy A6+ ile rahat oynayabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy A6+'ın performansıyla ilişkili diğer noktalara da bakacak olursak, mesela hoparlörün ses performansının yüksek ve stereo hoparlör kadar olmasa da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Buna kutu içeriğinde yer alan kulaklıkları da ekleyelim ayrıca.
Samsung Galaxy A6 Plus günlük kullanımda en çok ise parmak izi sensörü veya yüz tanıma özelliğini kullancağınız bir telefon kuşkusuz. Zira kilit açmak için her iki yöntem de mevcut. Parmak izi sensörünün yeri yine kameraların altında. Bu anlamda kilit açarken kamera lenslerini parmağınızla kirletmeniz mümkün. Ancak tarayıcı hızlı çalışıyor onu da söyleyelim. Yüz tanıma özelliği ise normal ışıklandırmalarda iyi çalışırken, ışık düştüğünde parmağınız sensöre gidiyor veya kilidi açmak için şifre yöntemini tercih ediyorsunuz.
Son olarak Galaxy A6+'ın kablosuz bağlantı noktasında da Galaxy A8 kadar cömert davranmadığını söyleyelim. Galaxy A8'de Bluetooth 5.0 ve 802.11ac Wi-Fi desteği yer alırken, bu modelde Bluetooth 4.2 ve 802.11n standartları benimseniyor. NFC desteği de yok. FM radyo ise bulunuyor.
Samsung Galaxy A6+ pil performansı nasıl?
Galaxy A6 Plus'ın pil ömrü ise neredeyse harika. 3500 mAh kapasitesinde batarya kullanan telefon, çevrimiçi çalışma zamanıyla testimizde 11 saati gördü. Bu da günlük hayatta çoğu kullanıcı için gayet yeterli olacak. Yani ortalama bir kullanımda rahat 2 günü görmeniz mümkün.
Telefonun şarj işlemi ise ne yazık ki biraz uzun sürüyor. Bunun en büyük sebebi tabii ki telefonda herhangi bir hızlı şarj desteğinin bulunmaması oluşturuyor. Bizim telefonu tam kapasite şarj etmek için 2 saat 39 dakika süre beklememiz gerekti.
Son olarak Galaxy A6+'ta da tıpkı Galaxy A8'deki gibi bir kablosuz şarj desteğinin olmadığını da söyleyelim.
Samsung Galaxy A6+ kameraları ne kadar iyi?
Galaxy A6+, Samsung'un bu alandaki çift kameralı akıllı telefonlarından biri oluyor. Arka yüzde f/1.7 diyaframlı ve faz algılamalı otofokuslu 16 MP ana kamera ve 5 MP derinlik sensörüne yer verilen telefonda, çift kamera kurulumuyla beraber alan derinlikli veya Samsung'un deyimiyle canlı odaklı fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Arka kamerayla yapacağınız çekimlerde, gün ışığında hızlı sonuç almak ve kalitesiyle ikna edici fotoğraflar yakalayabilmek mümkün. Fotoğrafların detayları ve renkleri başarılı görünüyor. Yani diyebiliriz ki, gün içerisinde çekeceğiniz fotoğraflarda çok hoş bir renk reprodüksiyonu sağlayabiliyor. Düşük ışıkta ise grenlerle karşılaşacağınızı belirtelim. Arka tarafta düşük ışıklarda kullanabileceğiniz bir LED flaş bulunuyor.
Video noktasında ise arka kamerada OIS'ın olmaması üzücü. Ancak Full HD video kaydı yapabildiğiniz kamera, video konusunda iyi miktarda ayrıntı sağlayabiliyor.
Galaxy A6+'ın selfie çekimlerindeki performansı ise fazlasıyla başarılı. Ön tarafta 24 megapiksel kamera yer alıyor ve düşük ışık koşulları için LED flaşla desteklenmiş olması sevindirici. Böylece görüntülü görüşmeleri de gece koşullarında gerçekleştirebiliyorsunuz. Ha, bu arada ön kamerada çok sayıda etiket mevcut. Bunları kullanarak eğlenceli fotoğraflar çekebilirsiniz.
SONUÇ
Evet, sanıyoruz ki Galaxy A6+'ı her açıdan sizlere aktardık ve şimdi de son olarak sonuç bölümünde kısaca bir değerlendireceğiz.
Diyebiliriz ki, Galaxy A6+ genel hatlarıyla iyi bir akıllı telefon modeli oluyor. Sağlam metal gövdesi ile güzel görünürken, Samsung'un amiral gemilerinden Sonsuz Ekran, çift kamera, iyi bir parmak izi sensörü ve yüz tanıma gibi işlevlerini almış, buna işletim sistemi konusunda da destekte bulunmuş ve pil ömrüyle de katkı sağlamış.
Teknik altyapı bakımından ise stres testi sonuçlarına göre alt sıralarda yer alan telefon, pratik kullanım senaryosunda ise başarılı bir çizgi yakalıyor. Ancak tabii teknik değerlerini çevrece değerlendirecek olursak, Galaxy A8+ modeli daha başarılı görünüyor. Zira Galaxy A6+'ta su koruması, hızlı şarj ve 802.11ac ile Bluetooth 5.0 desteği gibi özellikleri yok. Özellikle Galaxy A8 Plus'ın fiyatının da düşmesiyle elimizdeki Galaxy A6+'a göre daha avantajlı konuma geldiği açık. Ha, tabii ki o modelde de çift kameranın olmadığını hatırlamak gerek.
Son olarak Samsung'un kategori olarak Galaxy A6+'ı yine de iyi konumlandırdığını söyleyebiliriz. Bazı özellikleri sınıf dahilinde haklı olarak çıkartan, yerlerine yenilerini ilave eden Samsung, bu modele özellikle hızlı şarj ve su korumasını ekleseymiş telefon çok daha tercih edilir olurmuş kanısındayız. Bu arada Galaxy A6+'ın fiyatının ise 2649 TL dolaylarında olduğunu da belirtelim.
CHIP Online Notu: %79
ARTILAR
+ Sağlam metal yapı
+ Parlak ve net ekran
+ Faydalı yazılım özellikleri
+ Pil ömrü
+ Etkileyici ön kamera
+ Uygun arka kamera performansı
+ Kulaklık girişi var
+ Ön kamerada flaş
EKSİLER
- Giriş seviyesi işlemci
- USB-C ve NFC yok
- OIS yok
- Su koruması yok
- Hızlı şarj yok
Kimler Samsung Galaxy A6+ Satın Almalı?
Samsung Galaxy A6+, bütçesi 3000 TL'yi aşmayan kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir. Özellikle çift kameralı, büyük canlı ekranlı ve uzun pil ömrü sağlayan bir akıllı telefon arayanların radarına girecek olan Galaxy A6+, telefon noktasında Samsung'dan şaşmayanlar tarafından da tercih edilebilir.
Samsung Galaxy A6+ Alternatifi
Samsung Galaxy A6+'a alternatif olarak Galaxy A8+ iyi bir seçenek olabilir.
Ercan Uğurlu
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