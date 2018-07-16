Samsung Galaxy A6+ İnceleme

Samsung'un orta sınıf yenilikçi modeli Galaxy A6+ incelemesi hazır. İşte Galaxy A6+'ın A'dan Z'ye tüm detayları!

Oynat Samsung Galaxy A6+ Video İnceleme Samsung'un orta sınıf yenilikçi modeli Galaxy A6+ incelemesi hazır. İşte Galaxy A6+'ın A'dan Z'ye tüm detayları!

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