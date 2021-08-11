Samsung Galaxy Buds+ 2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Samsung, henüz düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde beklenen yeni Galaxy Buds+ 2 kablosuz kulaklığını tanıttı. Galaxy Buds+ serisinin yeni modeli olarak lanse edilen Galaxy Buds+ 2, serinin yeteneklerini bir adım öteye taşımayı amaçlıyor.
Galaxy Buds+ serisinin en hafif ve en küçük kulaklıkları olan Galaxy Buds+ 2, kompakt boyutlarını şık bir tasarımla süslüyor. Farklı renk seçeneklerine sahip olan yeni kulaklık, siyah, lavanta, yeşil ve beyaz renkleriyle satın alınabilecekken, şarj kutusunun rengi ise tek renk beyaz seçeneğine sahip. Böylece iç ve dış yüzeyiyle kontrast yaratan kulaklığın kutusunda yine 3 farklı silikon başlık da hazır bulunuyor.
Samsung, Galaxy Buds+ 2'de de AKG ile iş birliğine gitmiş ve yeni kulaklıklarında da kullanıcılara üst seviye bir ses performansı sunmayı amaçlamış. Dinamik 2 yönlü hoparlörleri üzerinde bulunduran ve kulak içi kanal sistemini temel alan Galaxy Buds+ 2, bas ve tiz dengesi için woofer ve tweeter'a bir arada yer veriyor.
Galaxy Buds+ 2, Aktif Gürültü Engelleme özelliğine olurken, kulaklıkta ayrıca Ortam Sesi modu da bulunuyor. Böylece kullanım şeklinize göre hem müziğe adapte olmak istediğinizde hem de çevreyi duymak istediğinizde bu modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Geçiş işlemini ise, Galaxy Buds+ 2'nin tomurcukları çevresine yerleştirilen dokunmatik yüzeylerle yapabiliyorsunuz.
Galaxy Buds+ 2'nin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil. Şu an güncel döviz kuru üzerinden en uygun fiyatlandırması yapılmakta olan kulaklığın resmi Türkiye fiyatı belli olduğunda, bunu da ayrıca sizlere duyuracağız.
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