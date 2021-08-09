NVIDIA, AMD'yi Bu Alanda da Yendi

Yoğun rekabete rağmen NVIDIA, bulut ve veri merkezlerinde kullanılan Yapay Zeka (AI) yongaları için küresel pazardaki liderliğini korumayı başardı. Teknoloji araştırma firması Omdia, NVIDIA'nın 2020'de küresel gelir düzeyinde pazar payının yüzde 80.6'sını elinde tuttuğunu raporuna yansıtırken, şirketin bir önceki yıla göre de gelir düzeyini inanılmaz şekilde artırdığını ifade ediyor. Buna göre NVIDIA, bir önceki yılki 1.8 milyar dolarlık gelirini, 2020 yılı içinde 3.2 milyar dolara taşımayı bilmiş.
NVIDIA'nın gelecekte bu baskın konumunu sürdürüp sürdüremeyeceği henüz belli değil, fakat kabaca yapılan bir hesapla, şirketin 2026 yılında gelirini tam 9 kat artırarak 37.6 milyar dolara ulaştırması bekleniyor.
Omdia, AI pastasında NVIDIA'nın karşısındaki en büyük rakipler olarak Xilinx, Google, Intel ve AMD'yi gördüğü belirtilirken, son dönemde işlemcileriyle ivme kazanan AMD, bu sıralamada 5'inci sırada kendine yer buluyor.
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