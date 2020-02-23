Samsung Galaxy Fold 2 Bu Tarihte, Bu Sürprizle Geliyor!

Bu sene ve önümüzdeki birkaç yıl görmeye alışacağımız katlanabilir ekranlı akıllı telefon örneklerine bir yenisi daha Samsung'dan geliyor. Daha önce Galaxy Fold deneyimiyle katlanabilir ekranlı telefonları iyiden iyiye tecrübe eden Güney Koreli şirket, kısa bir süre önce de ikinci katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip'i tanıtmıştı hatırlarsanız. Bizler de Galaxy Z Flip'i hızlıca değerlendirmiş ve özelliklerinden bu videomuzda bahsetmiştik. Şimdi ise Samsung, bir başka katlanabilir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Galaxy Fold 2 olarak tanıtılması beklenen yeni modelin yakında raflarda olması bekleniyor.
Galaxy Fold 2 Ne Zaman Tanıtılacak?
Kore kaynaklı Aju News'ün haberine göre Galaxy Fold 2, temmuz ayında tanıtılacak. Habere göre Samsung, katlanabilir akıllı telefonuna yeni özellikler de katacak. Bunlardan en ilgi çekici olanı ise, "ekran altı" selfie kamerası olacak gibi görünüyor.
Evet, Galaxy Fold 2'de ön kameranın tamamen ekrana entegre olması bekleniyor. Yani ekranda, kamera için herhangi bir çentik, delik veya motorize pop-up görmeyeceğiz. Kamera, tamamen ekranın altına yerleştirilecek ve dışarıdan bakıldığında belli olmayacak. Bunun nasıl olacağını ise ancak Galaxy Fold 2 tanıtıldığında görebileceğiz.
Galaxy Fold 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Ön kamerası için çekici iddiaların ortaya atıldığı Galaxy Fold 2'nin fiyatı hakkında da tahminler var. Bilindiği gibi Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip, ülkemizde 13 bin TL fiyattan satışa çıkmıştı. Galaxy Fold 2 fiyatı için ise gelen tahminler şimdilik 1980 Dolar civarında. Galaxy Fold 2 Türkiye fiyatı hakkında konuşmak içinse şimdilik çok erken.
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