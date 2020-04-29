Samsung Galaxy Fold 2, fiyatıyla Birlikte Sızdı

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold bir süre önce satışa çıkmıştı. Hemen arkasından da Galaxy Fold 2 için hazırlıklara başlayan Güney Koreli şirket, şimdilerde katlanabilir akıllı telefonunun yeni modeli Galaxy Fold 2'yi piyasaya sürmek için son hazırlıklarını yapıyor. Bu süreçte Galaxy Fold 2 için gelen yeni haberler ise özelliklerine ve fiyatına ilişkin olarak karşımıza çıkıyor.
Sızıntılara göre Samsung Galaxy Fold 2, ilk model olan Galaxy Fold'a göre daha ucuz bir telefon olacak. Belirtildiği üzere Galaxy Fold 2 fiyatı 1780 Dolar ile 1980 Dolar arasında olacak. Buna göre ilk model Galaxy Fold'dan 100 Dolar daha düşük fiyatla satışa çıkması planlanan Galaxy Fold 2 ile Samsung, böylece daha fazla kullanıcıya erişmeyi düşünüyor.
Öte yandan Galaxy Fold 2 özellikleri de sızmış durumda. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları kurucusu ve CEO'su Ross Young tarafından Twitter'da paylaşılan bilgilere göre, Galaxy Fold 2, 3 kameralı bir akıllı telefon olacak. Galaxy Fold 2'nin kamera kurulumunun 12 MP / 16 MP / 64 MP şeklinde olacağını düşündüğünü belirten Young, ayrıca kamerada çift optik imaj sabitleyicinin de yer alacağını yazmış. Bu değerler Galaxy Fold'a kıyasla bir güncelleme olacağına işaret ediyor. Zira Galaxy Fold'da kameralar 12 MP / 12 MP / 16 MP şeklindeydi.
More Galaxy Fold 2 Leaks:— Ross Young (@DSCCRoss) April 27, 2020
Camera - The main camera consists of a triple camera configuration with 12MP/16MP/64MP lenses with dual optical image stabilization vs. last year at 12/12/16MPs.
Bunların dışında Galaxy Fold 2'nin daha büyük bir ekrana sahip olacağı ve 5G desteği bulunduracağı bilinirken, telefonda ayrıca S-Pen de yer alabilir.
Peki, Galaxy Fold 2 ne zaman piyasaya çıkacak? Yeni telefonun bu sene ağustos ayında Galaxy Note 20 serisiyle beraber tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Buna istinaden Galaxy Fold 2'nin eylül ayında satışta olacağını söyleyebiliriz.
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