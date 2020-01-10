Samsung Galaxy Fold Satış Rakamları Açıklandı

Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold'a ait satış rakamları açıklandı. Bu rakamlar hem iyi; hem de üzücü!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Fold Satış Rakamları Açıklandı

Geçtiğimiz 2019 yılında Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u tanıtmıştı hatırlarsanız. Sonrasında ise Güney Koreli şirket için zorlu bir süreç başlamıştı. Telefonu tanıttıktan sonra ortaya çıkan sorunları sebebiyle uzunca bir süre testlere maruz kalan Galaxy Fold, sonunda geçtiğimiz eylül ayında satışa çıkmıştı.

Yaklaşık 2000 dolarlık fiyat etiketiyle pahalı bir telefon olan, ancak buna karşın katlanabilir yapısıyla ilgi çekici duran Galaxy Fold için geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklama ile global çapta 1 milyon insana ulaştığı açıklanmıştı. Ancak gerçek rakamlar CES 2020'de Samsung'un tepe isminden geldi.

Samsung CEO'su Koh Dong-Jin, CES 2020 kapsamındaki basın toplantısında: "Sanıyorum şu ana kadar 400 bin ila 500 bin kadar Galaxy Fold akıllı telefon sattık," diyerek bir süredir merak edilen satış sorularını yanıtlamış oldu.

Kuşkusuz 400 bin ve 500 bin ünite telefon satışı bir akıllı telefon için istenen rakamlar değil, ancak Galaxy Fold'un fiyatının 2000 dolar civarında olduğu düşünüldüğünde azımsanacak bir rakam olmadığı da aşikar. Öte yandan satış sürecinin aksamalı olması da kuşkusuz satışları olumsuz etkiledi.

Samsung, şimdiden Galaxy Fold 2 planlarına başlamış durumda. Güney Koreli şirketin, önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarını arttırması bekleniyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Hayat
Paylaşımlar devam ediyor. Elon Musk baba mı oluyor?
"Hızlıca zengin olun" dedi, Instagrammer şimdi dolandırdığı paralarla hayatını yaşıyor!
İnternet ikiye bölündü. Sizce kedi hangisine benziyor?
Öğrenme Devrimi: Eğitimle değil, öğrenme şeklimizle yaşanıyor
Günün En çok Okunanları
Xiaomi Mi Note 10 İnceleme
Galaxy S11'in Resmi Kılıf Bilgileri Ortaya Çıktı
LG V60'ın Arka Yüzü Ortaya Çıktı!
İşte Google'ın Tartışmalı Arama Motoru Seçim Ekranını Kazananlar
LG'den Geleceğin Çamaşır Makinesi!

 

 