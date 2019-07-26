Samsung Galaxy Fold'a Satış Sınırı!
Samsung, Galaxy Fold'u her yerde satışa sunmayacak, bazı ülkelerle sınırlı tutacak.
- Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy Fold'un ne zaman satışa sunulacağına ilişkin şimdilik resmi bir açıklmada bulunmadı. Bilindiği gibi Galaxy Fold'un 26 Nisan'da ABD'de satışa çıkması gerekiyordu fakat telefonda yaşanan aksilikler sebebi ile bu mümkün olmadı. Şirket bu sorunları çözmek için son birkaç aydır oldukça yoğun biçimde çalışıyor. Eylül ayına kadar piyasada olması beklenen Galaxy Fold hakkında gelen son haber ise, bu telefonu bekleyen bazı kesim kullanıcıları üzebilir.
Söylentiye göre Samsung, Galaxy Fold'u her pazara sunmayacak. Galaxy Fold'u özellikle büyük kitlelere eriştiği pazarlarda satışa sunmayı planlayan şirket, böylece bu telefon için üretimi sınırlı tutacağı söyleniyor.
Galaxy Fold'un satışa sunulmasının kesin bakıldığı pazarlar ise, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hindistan olarak sıralanıyor. Zira telefon şu anda yazılım noktasında da bu pazarlar için test aşamasında.
Evet, bu bilgiler ışığında Galaxy Fold'u ülkemizde de göremeyebiliriz. Ancak elbette bu konuda son sözü telefon çıktığında Samsung söyleyecek.
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