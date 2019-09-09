Samsung Galaxy Fold'da Neler Değişti?
Samsung, sonunda piyasaya sürdüğü Galaxy Fold'da, ilk tanıtılan modele göre ne gibi iyileştirmeler yaptı; neleri değiştirdi?
Samsung, Galaxy Fold'un 6 Eylül'de Güney Kore'de, 18 Eylül'de ise İngiltere'de satışa sunulacağını duyurdu. Peki geçen süre içinde telefonda hangi değişiklikler yapıldı?
Ekran koruyucu artık sökülmüyor: Galaxy Fold'un sorunlara yol açan ekran koruyucusunu belki hatırlıyorsunuzdur. Samsung, yaptığı bir değişiklik ile bu koruyucunun sökülmesini çok daha zor hale getirdi. Hatta ekran üzerinde bir koruyucu olduğunu fark etmeniz bile zor.
Daha dayanıklı: Samsung, ekranın altına eklediği metal bileşenler ile cihazı güçlendirdi. Bunun yanında dayanıklılığa yönelik birçok küçük geliştirme yapıldı. Ancak cihazın gerçekte ne kadar sağlam olduğunu, satışa sunulduğuna göreceğiz.
Artık 5G ile geliyor: Her ülke için geçerli olmasa da, en azından İngiltere'de yaşayanlar, telefonun 5G destekli modelini alabilecekler.
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