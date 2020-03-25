Samsung Galaxy M31 Hediye Kampanya Süresi Uzatıldı! İşte Tüm Bilgiler!

Galaxy M31 için AKG Y400 kablosuz kulaklık hediye kampanyasının süresi uzatıldı. İşte tüm bilgiler!

Galaxy M31 Hediye Kampanya Süresi Uzatıldı!

Samsung Galaxy M serisinin yeni üyesi Galaxy M31 için Samsung'un online mağazası (https://shop.samsung.com/tr) üzerinden 24 Mart'ta kadar telefonu sipariş verenlere yönelik AKG Y400 Kablosuz Kulaklık hediye kampanyası, 31 Mart'a kadar uzatıldı.

Samsung Galaxy M31, Okyanus Mavisi, Uzay Siyahı ve Vişne Pembesi olmak üzere üç renk seçeneği ile tercih edilebiliyor.

Samsung Galaxy M31 Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye'de 19 Mart itibariyle satışa sunulan Galaxy M31'in tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.799 TL.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Instagram, Corona Virüs konusunda bilgi kirliliğini önlüyor
2020 Global Mobil Oyun Yayıncı listesi yayınlandı! İşte o liste
Hantavirüs nedir? Çin'deki Hantavirüs vakası sosyal medyanın gündeminde
A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğunda Honor 8S cep telefonu sürprizi
Günün En çok Okunanları
Evde 'Corona Virüs İlacı' yapmaya çalışırken öldü
Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20 ile Aynı Güce mi Sahip Olacak?
Samsung Galaxy M31 Hediye Kampanya Süresi Uzatıldı! İşte Tüm Bilgiler!
Netflix'in Popüler Dizilerinin Yeni Sezonları, Corona Kurbanı Olabilir
Samsung, Yeni Orta Seviye Telefonu Galaxy A31'i Tanıttı

 

 