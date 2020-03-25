Samsung Galaxy M31 Hediye Kampanya Süresi Uzatıldı! İşte Tüm Bilgiler!

Samsung Galaxy M serisinin yeni üyesi Galaxy M31 için Samsung'un online mağazası (https://shop.samsung.com/tr) üzerinden 24 Mart'ta kadar telefonu sipariş verenlere yönelik AKG Y400 Kablosuz Kulaklık hediye kampanyası, 31 Mart'a kadar uzatıldı.
Samsung Galaxy M31, Okyanus Mavisi, Uzay Siyahı ve Vişne Pembesi olmak üzere üç renk seçeneği ile tercih edilebiliyor.
Samsung Galaxy M31 Fiyatı Ne Kadar?
Türkiye'de 19 Mart itibariyle satışa sunulan Galaxy M31'in tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.799 TL.
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