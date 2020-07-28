Samsung, Galaxy Unpacked Etkinliğinin İlk Tanıtım Videosunu Yayınladı

Samsung'un Galaxy Note20 Serisi akıllı telefonları başta olmak üzere daha pek çok ürününü tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin ilk tanıtım videosu yayınlandı!

28 Temmuz 2020 16:00