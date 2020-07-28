Samsung, Galaxy Unpacked Etkinliğinin İlk Tanıtım Videosunu Yayınladı

Teknoloji tutkunlarının adeta nefeslerini tutarak beklediği Galaxy Unpacked etkinliği hızla yaklaşırken Samsung tarafından yayınlanan ilk tanıtım videosu bekleyenlerin heyecanını daha da artırdı.
Yayınlanan videoda 5 Ağustos'taki etkinlikte tanıtımı yapılacak yeni cihazlar hakkında önemli ipuçları yer alıyor. Videoda geçen, "Samsung Dijital Şehri'ndeki geliştiricilerin, tasarımcıların, mucitlerin anlatacağı daha önce duyulmamış hikayelere özel erişim" cümlesi de şimdiden büyük merak uyandırmayı başardı.
Galaxy Unpacked tanıtım videosunu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
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