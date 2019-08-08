Samsung Galaxy Note 10 Plus Ön İnceleme
6,8 inçlik boyutuyla elinizi zorlayacak olan Galaxy Note 10 Plus'ta neler var? İşte ilk incelememiz...
2011'de tanıtılan ilk Samsung Galaxy Note, 5,3 inçlik ekranıyla büyük ekranlı bir telefon sayılıyordu. 2019 itibariyle benzer tanımı, tüm elinizi ve neredeyse cebinizin tamamını dolduran 6,8 inçlik Galaxy Note 10 Plus için yapabiliriz.
Standart Galaxy Note 10'dan yaklaşık yarım inç daha büyük olan Galaxy Note 10 Plus ile bir miktar zaman geçirdik. İşte Note 10 Plus hakkındaki ilk izlenimlerimiz.
Tasarım
Galaxy Note 10 Plus'ın dikkatinizi ilk çeken yanı, çok büyük olması. 6,8 inç AMOLED Infinity-O ekranıyla telefon, muhtemelen şimdiye kadar kullandığınız en büyük telefon olacak. 3040 x 1440 (QHD) çözünürlük sunan ve HDR10+ içeriğini destekleyen cihazın piksel yoğunluğu, inç başına 498 piksel seviyesinde.
77 x 162 x 7,9mm ölçülerindeki ve 196 gram ağırlığındaki cihazın büyük boyutuna kıyasla hafif olduğu söylenebilir. Eliniz yeterince büyükse, telefonun kavisli kenarları tutuşu kolaylaştırıyor. Telefonun arka ve ön yüzü cam, çerçevesi ise metalden oluşuyor. Bunlar üst düzey bir tutuş hissi sağlasa da, telefonun kırılgan olduğu hissini de veriyor.
Galaxy Note 10 Plus'ta Bixby düğmesi bulunmuyor. Samsung bu işlevi güç düğmesine katmış; düğmeye iki saniye basmanız sesli asistanı etkinleştiriyor. Firmanın Bixby düğmesi inadından vazgeçmiş olması gerçekten sevindirici.
IP68 su ve toz dayanıklılığı sunan Galaxy Note 10 Plus'a su döküldüğünde korkmanıza gerek olmayacak.
Telefonu iki elle kullanmak istiyorsanız sorun yok, ancak tek elle telefonu tutup diğer elimizle S Pen'i kullanırken bile çok rahat olmadığımızı fark ettik. Bu konudaki yorumumuz, detaylı incelememizde netleşecek, ancak özellikle ayakta dururken not almak isterseniz, telefonu sıkı tutmanızda fayda var.
Kamera
Galaxy Note 10 Plus, son zamanlarda çıkan Samsung telefonlarına benzer bir kamera dizilişiyle geliyor. Arka yüzde 16MP f/2.2 ultra geniş lens, 12MP standart lens ve 12MP f/2.1 telefoto lens yer alıyor. Galaxy Note 10 Plus'ta Note 10'a ek olarak DepthVision kamera da bulunuyor. Bu kamera sadece derinliği algılamak, nesneleri arka plandan ayırt etmek ve fotoğraflara çeşitli efektler eklemek için kullanılıyor.
Yeni Live Focus Video işlevi, videolara ve fotoğraflara bokeh (arka planı bulanıklaştırma), sadece arka planı siyah-beyaz yapma ve diğer efektleri eklemenize izin veriyor. Tüm bunları standart Note 10'da da yapabiliyorsunuz ancak Note 10 Plus bu efektleri sadece yazılımla değil, DepthVision kamerasıyla yaptığından Plus'ta daha iyi bir sonuç alıyorsunuz.
Teknik Özellikler
Yenilenen S Pen, kalemi telefona değdirmeden hareket ettirerek bazı Samsung uygulamalarını kontrol etmenize izin veriyor. Bunun dışında Note 9'a kıyasla S Pen'de büyük bir değişiklik yok. Kalem, Bluetooth desteğini ve hızlı tepki yeteneğini koruyor.
Note 10 Plus'ta 12GB RAM bulunuyor. Depolama seçenekleriniz ise 256GB ve 512GB. Telefonda 512GB'a kadar microSD kart desteği de bulunuyor, dolayısıyla Note 9'da olduğu gibi, 1TB'lık geniş bir alana ulaşma potansiyeliniz var. Tabi, 512GB'lık microSD kartları pahalı olduklarını ve sadece çok ihtiyacınız varsa almanızı tavsiye ettiğimizi söyleyelim.
Telefonda 4.300mAh kapasiteli bir pil bulunuyor, ancak pilin nasıl bir performans verdiğini henüz değerlendirme şansı bulamadık. Samsung'u PowerShare işlevi sayesinde Note 10 Plus'ı kullanarak diğer kablosuz şarj destekli cihazları şarj edebiliyorsunuz.
Galaxy Note 10'un işlemcisi, daha önceki Samsung telefonlarda olduğu gibi bulunduğunuz ülkeye göre değişiyor. Türkiye'de ve dünyanın çoğu yerinde yeni Exynos 9825 işlemciye yer verilirken ABD'de Qualcomm Snaprdagon 855 tercih ediliyor.
İlk Karar
Galaxy Note 10 Plus'ı satın almayı düşünüyorsanız iki şeyi iyi düşünmeniz gerekiyor: Telefon fazlasıyla büyük ve çok pahalı. Diğer kefeye S Pen, ön yüzü kaplayan müthiş ekran, yeni kamera yetenekleri ve yüksek teknik özellikleri koyduğunuzda hangi tarafın ağır bastığını iyi düşünmenizde fayda var.
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