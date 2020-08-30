Samsung'dan, Galaxy Note 20 İçin "Çanta Hamlesi"

Son birkaç sene içerisinde pazarlama performansını güçlendiren Samsung, geçen sene Galaxy Z Flip için tasarım markası Thom Browne ile bir araya gelmişti. Bu senenin başlarında ise firma, Kpoop çılgınlığının önde giden şarkıcı grubu BTS ile Galaxy S20 ve diğer cihazlarının reklamını yapmıştı. Güney Koreli firma, şimdi ise Galaxy Note 20 serisinin tanıtımı için moda aksesuar firması Joseph & Stacey ile anlaştığını duyurdu.
Güney Kore merkezli bir firma olan Joseph & Stacey, çantaları ve cüzdanlarıyla tanınıyor. Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra için yapılan anlaşma kapsamında iki firma, Note 20'nin renkleriyle uyum sağlayan pileli örgü çantalar üretecek. İki firmanın bir araya gelerek çeşitli reklam etkinlikleri düzenleyeceği belirtiliyor.
Samsung ve Joseph & Stacey, kullanıcılardan Galaxy Note 20 veya Galaxy Note 20 Ultra'nın S Pen'ini kullanarak kendi çanta fikirlerini tasarlamalarını istediği bir yarışma düzenlemeyi de planlıyor. Tasarım firması, bu yarışmanın ardından 100 katılımcının tasarımı arasından bir seçim yaparak bu tasarımı üretecek.
Aşağıda Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın renklerini tamamlayan Joseph & Stacey çantalarını görebilirsiniz.
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