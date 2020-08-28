Hangi Otomobil Markaları, Kullanıcılarını Daha Fazla Memnun Ediyor?

Amerika Tüketici Memnuniyet Endeksi'nin (ACSI) 2020 araştırması ile, otomotiv sektöründe kullanıcısını en fazla memnun eden (en fazla üzen) markalar belli oldu.

28 Ağustos 2020 10:00

Levent Öztürk