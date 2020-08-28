Hangi Otomobil Markaları, Kullanıcılarını Daha Fazla Memnun Ediyor?

Amerika Tüketici Memnuniyet Endeksi'nin (ACSI) 2020 araştırması ile, otomotiv sektöründe kullanıcısını en fazla memnun eden (en fazla üzen) markalar belli oldu.

  • Levent Öztürk
Otomotiv sektöründe memnuniyet azalıyor
Lexus

Günümüzdeki araçların on yıl öncesine göre net bir şekilde daha iyi oldukları kesin. Artık araçlar daha güvenli, daha rahat, daha akıllı ve daha verimliler. Ancak geçtiğimiz günlerde yayımlanan 2020 Amerika Tüketici Memnuniyet Endeksi'ne (ACSI) göre durum o kadar da iyi değil. Çünkü arka arkaya ikinci yılda da, müşterilerin araçlarından duydukları memnuniyeti azalmış durumda.

Sayılara bakmadan önce, ACSI'nin metodolojisine bakmakta fayda var; bu tür araştırmalarda örnekleme boyutu oldukça büyük öneme sahip. Bu son araştırma için 10.000'den fazla rastgele seçilmiş ve e-posta aracılığı ile ankete katılan tüketici kullanılmış. Bunun da kabul edilir bir boyut olduğu söylenebilir. Bu anketlerden elde edilen veriler daha sonra daha da genişletilen bir modele yükleniyor ve sonra da müşteri sadakat ve müşteri şikayeti vakaları ile karşılaştırılıyor.

Genel olarak bakıldığında, otomotiv endüstrisinde memnuniyet geçtiğimiz yıla göre %1,3 azalmış durumda (geçtiğimiz yıl da bir önceki yıla göre %4 daha azalma vardı). Araç segmentlerine göre bakıldığında, lüks araçların, bu durumdan seri üretim araçlarına göre daha fazla etkilenmiş oldukları görülüyor. Lüks araçlarda memnuniyet %4 azalırken, seri üretim araçlarda sadece %1 azalma söz konusu.

Araçların üretim yerlerinin etkisine bakıldığında ise, Avrupa'da satılan araçların en yüksek puanı (79) aldığı ve hemen arkalarında da Asya'da satılan araçların yer aldığı (78) görülüyor. Amerika'da satılan araçlar ise 76 puana sahip. Ancak bu puanların tamamı 2019 yılına göre düşmüş durumda.

Amerikalı otomobil üreticilere bakıldığında, en ciddi düşüşü Ford'un yaşadığı ve 2016 yılında 84 puandan 2020 yılında 76 puana düştüğü gözüküyor. ACSI'nin belirttiğine göre Ford'un yaşadığı bu düşüşle birlikte, Lincoln da %4'lük bir düşüşle dikkat çekiyor.

ABD'de en yüksek puanı alan marka ise, 82 puanı ile  Lexus. Lexus'u, Audi, Cadillac, Mercedes-Benz ve Ram takip edyor. 

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