Netflix'ten Şok İptal Kararı: Altered Carbon Apar Topar İptal Edildi

Netflix, ilk iki sezonuyla hatırı sayılır bir hayran kitlesi oluşturan bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'un iptal edildiğini açıkladı.

  • Levent Öztürk
Netflix'ten şaşırtan Altered Carbon kararı

Variety'nin söylediğine göre Netflix, 2 sezon boyunca ilgiyle izlenen dizisi Altered Carbon için üçüncü bir sezon üretmeyi planlamıyor. Haberi "bilgisi olan" bir kaynağa dayandıran Variety, Netflix'in diziyi alışıldık sebepler dolayısıyla sonlandırdığını söylüyor. Firma serinin üretim bütçesini haklı çıkartacak kadar büyük bir kitle oluşturamadığını söylüyor.

Netflix, bir başka yüksek bütçeli bilim-kurgu serisi olan Wachowski Kardeşlerin Sense8 dizisini de aynı sebeple iptal etmişti. Deadline da son zamanlarda The Society ve I Am Not Okay With This'in iptal edilmesinde rol oynayan Koronavirüs salgınının bu kararda etkisi olmadığını belirtiyor.

Netflix, ana karakter Takeshi Kovacs rolünde Anthony Mackie'nin oynadığı dizinin ikinci sezonunu, ilk sezonun yayınlandığı 2018 yılının neredeyse iki yıl sonrasında, Şubat 2020'de yayınlamıştı. Mart ayında da Altered Carbon: Resleeved adlı anime yan hikaye yayınlanmıştı.

Altered Carbon hayranlarının bu kararı hayal kırıklığı ile karşılayacakları kesin. Dizi, Netflix'in bilim-kurgu hikayelerinin en öne çıkanlarından biriydi. Bir başka firmanın projeyi alarak diziye devam etmesi mümkün olsa da, Altered Carbon gibi bilim-kurgu dizilerinin bütçeleri sebebiyle bunun çok yüksek bir olasılık olmadığı söylenebilir.

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