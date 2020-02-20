Samsung Galaxy Note 20 "Şelale" Ekran Patenti Göründü!

Artık akıllı telefonlarda kavisli ekranlar, telefonların birbirlerine olan üstünlüğünün bir göstergesi olarak karşımıza çıkarken, Samsung da elbette bu yarışın öncülerinden biri olarak bir sonraki amiral gemisi için önemli hazırlıklara başlamış. Güney Koreli şirketin bir sonraki modeli olacak olan Galaxy Note 20 için hazırlıklar başlamışken, Samsung'un yeni modelinin ekranıyla, Oppo'ya rakip olabileceğinin sinyallerini veriyor.
Patently Mobile tarafından ortaya çıkan patent örneğine göre Samsung, Galaxy Note 20 akıllı telefonunun ekranında "Şelale Ekran" benzeri bir tasarımı kullanacak. Samsung, halihazırda Infinity Display ekran tasarımıyla "Sonsuz Ekran" olarak nitelendirdiği bir çizgiyi telefonlarına son yıllarda taşıyordu. Ancak sızan patent örneklerine göre Oppo'nun Waterfall Screen olarak da isimlendirdiği "Şelale Ekran" tasarımını Galaxy Note 20 modelinde benimseyerek, daha geniş bir ekran deneyimi sunmak istediği düşünülüyor.
Kenarlara doğru iyice kavisli şekilde hazırlanacak gibi duran Galaxy Note 20 ekranları, böylece daha geniş görüntüleme deneyimi sunacak. Patent örneklerinde ilginç olan nokta ise, ekranın bu denli kenarlara doğru kayacak olmasına karşın, fiziksel düğmelerin korunuyor oluşu. Patent örneklerinde halen güç tuşu yer alıyor.
Ayrıca Galayx Note 20'de dikkat çeken bir diğer detay ise, telefonun ön yüzünde 3 kamera yer alacak gibi görünmesi. Elbette bunların hepsinin ön kamera işlevi taşıyacağı açık değil. Burada yer alan lensler, ön kameranın yanı sıra sensör ve derinlik algılama olarak da karşımıza çıkabilir. Böylece gelişmiş bir yüz tanıma sisteminden de Galaxy Note 20 modeli için söz edebiliriz.
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