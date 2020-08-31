Samsung Galaxy Note 20 Serisinden Yeni Rekor

Samsung Galaxy S20 Serisi ön sipariş sayıları gelmeye devam ediyor. Samsung'un yeni amiral gemileri, görünüşe göre bir rekor daha kırmayı başardı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 20 Serisi, İngiltere'de Rekor

Samsung'un en son amiral gemisi Galaxy Note 20 serisi ne kadar satar, özellikle COVID-19 sebebi ile satışların düşmekte olduğu akıllı telefon pazarına ne derece etki eder şeklinde konuşulurken, İngiltere'de rekora imza atmış durumda. Daha önce de, başta Güney Kore olmak üzere, bazı ülkelerden benzer haberler gelmişti.

İngiltere'de verilen ön sipariş sayısı ile rekor kıran Galaxy Note 20 serisi, özellikle Note 10 serisi ön siparişleri ile kıyaslandığında yüzde 49'luk bir artış göstermiş. Bu kuşkusuz Güney Koreli şirket için büyük başarı. Zira Samsung, Galaxy S20 serisi ile büyük şikayet toplamış ve beklenen satış potansiyeline ulaşamamıştı. Şimdi ise Note 20'lerden gelen bu ön sipariş artışı, yüzleri güldürmüş olsa gerek.

İngiltere'deki kullanıcılar özellikle Galaxy Note 20 varyantları arasından Mistik Bronz rengini seçmişler. Kaldı ki bizce de seçenekler arasında en güzel görünen renk. Eğer hala okumadıysanız / izlemediyseniz oldukça detaylı Samsung Galaxy Note 20 Ultra incelememize hemen yukarıdan erişebilirsiniz.

Galaxy Note 20, 256 GB'lık modeliyle ülkemizde 9299 TL, Note 20 Ultra ise yine 256 GB'lık seçeneğiyle 12999 TL fiyatla satılıyor. İngiltere'de ise telefonların fiyatları, 849 Sterlin (5G modeli 949 Sterlin) ve 1179 Sterlin şeklinde.

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