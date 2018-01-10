Samsung Galaxy Note, 2020 Yılında Böyle Olacak

Samsung Galaxy Note, 2020 yılında böyle olacak. En azından Twitter'dan paylaşılan bir tasarım bunun ipuçlarını veriyor!

Samsung Galaxy Note, 2020 yılında böyle olacak

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