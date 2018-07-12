Samsung Galaxy Note 9'un Satış Tarihi Belli Oldu!
Galaxy Note 9'un tanıtımına çok az bir süre kala, telefonun satışa sunulacağı tarih belli oldu!
Samsung Galaxy Note 9 hakkında çok yazıldı, çok çizildi. Şimdiden telefonun bomba gibi özelliklere sahip olacağı biliniyor. Tanıtıma da oldukça az bir süre kaldı. Samsung Galaxy Note 9 9 Ağustos'ta tanıtılacak. Peki, telefon ne zaman satışa sunulacak? Tanıtımdan önce bu bilgi de ortaya çıktı.
ETNews'in haberine göre Samsung Galaxy Note 9 24 Ağustos tarihinde satışa sunulacak. 23 Ağustos'taki tanıtımın hemen arkasından kısa bir süre içinde satışa çıkması beklenen Note 9 böylece selef model olan Galaxy Note 8'den yaklaşık 3 hafta önce satışta olacak. Bilindiği gibi Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta tanıtılmış, satışa ise 15 Eylül tarihinde sunulmuştu.
Samsung, Galaxy Note serisinde tanıtım ve satış tarihini erkene aldı. Peki, neden? Bunun arkasında elbette Apple'ın geleneksel eylül ayı tanıtımının da etkisi var gibi görünüyor. Öte yandan eylül ayında düzenlenecek olan IFA fuarı da etkili olmuş olabilir.
Peki, Samsung Galaxy Note 9 fiyatı ne olacak? Tahminlere göre Galaxy Note 9 990 Euro fiyatla satışa girecek. Note 9 Türkiye fiyatı ise 7000 TL'yi bulacak şeklinde düşünceler mevcut. Elbette telefon bu fiyatlara erişir mi bilinmez; ancak Note 9'un ucuz olmayacağı da bir gerçek.
Ercan Uğurlu
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