Samsung Galaxy Note 9'un Satış Tarihi Belli Oldu!

Galaxy Note 9'un tanıtımına çok az bir süre kala, telefonun satışa sunulacağı tarih belli oldu!

Samsung Galaxy Note 9'un satış tarihi belli oldu!

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