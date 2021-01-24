Samsung, Galaxy Note21 Yerine Sürpriz Bir Galaxy Note Telefon Üretebilir

Samsung, Galaxy Note serisini tamamen öldürmeyi düşünmüyor. Ama Galaxy Note 21 yerine, uygun fiyatlı ve yine de yetenekli bir Galaxy Note cihaz ile karşılaşabiliriz. Ve bu telefon, S Pen hayranları için sağlam bir teklif olabilir.