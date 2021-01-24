Samsung, Galaxy Note21 Yerine Sürpriz Bir Galaxy Note Telefon Üretebilir

Birkaç aydır, Samsung'un Galaxy Note akıllı telefon serisini bitireceğini ve Galaxy Z Flip ve Z Fold gibi katlanabilir form faktörüne ağırlık vereceğini duyuyoruz. Geçtiğimiz haftaki Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy S21 Ultra'daki S Pen desteği de buna işaret eden bir gelişmeydi.
Samsung, Galaxy Note21'in kaderinin ne olacağını henüz açıklamamış olsa da, DSCC CEO'su analist Ross Young, Twitter'da Note serisine ilişkin bazı tahminler paylaştı. Bu tahminlere göre Samsung, Galaxy Note21'i piyasaya sürmek yerine bir Galaxy Note20 FE planlıyor olabilir.
Fan Edition'ın kısaltması olan FE, Samsung'un geçen yıl Galaxy S20 ailesinin en uygun fiyatlı üyesi için kullandığı bir isim. Bu telefon nispeten ucuz fiyatı ve bu fiyata sunduğu özellikler nedeniyle övgü almıştı ve Samsung bundan ders almışa benziyor.
Galaxy Note20'nin daha uygun fiyatlı, ancak yine de yetenekli bir sürümü, S Pen hayranları için sağlam bir teklif olabilir. Note20 Ultra'yı incelediğimizde, fiyat etiketini haklı çıkarmadığını görmüştük, ancak FE modelinde böyle olmayacağı düşünülüyor. Elbette, bunun için Samsung'un bir Note20 FE'nin var olduğunu doğrulamasını beklememiz gerekecek.
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