Samsung Galaxy S10 En Hızlı Android Olabilir
Exynos 9820 işlemcisini taşıyan bir Samsung Galaxy S10 modeli, en hızlı Android unvanını kazanmış olabilir!
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy S10'un yüksek performansa sahip bir akıllı telefon modeli olacağından şüphemiz yok. Ancak yakın zamanda internet üzerinde hızla yayılan ve Galaxy S10'un Exynos 9820 işlemcisi ile çalışan bir modelin ait olduğu iddia edilen benchmark skorları, Samsung'un yeni amiral gemisi modeli için hayal kırıklığı içeren sonuçlara işaret etmişti.
Fakat geçtiğimiz gün bununla birlikte ortaya çıkan bir başka benchmark sonucu, Samsung'un yeni amiral gemisi için daha olumlu bir tablo çiziyor.
New Geekbench4 score, Exynos 9820, single core close to A12 pic.twitter.com/4qSH3i0gby— Ice universe (@UniverseIce) February 4, 2019
Birçok Samsung ürünü ile ilgili isabetli bulguları ile dikkat çeken @UniverseIce, Geekbench üzerinde Exynos 9820 işlemcisi ile alınan bir sonucu paylaştı. IceUniverse tarafından ortaya çıkarılan bu sonuç; daha önce Snapdragon 855 işlemcisine sahip bir Samsung Galaxy S10+ modeline ait olduğu iddia edilen ve tek çekirdekte 3.413 puan, çok çekirdekte ise 10.256 puana sahip sonucu da alt etmiş olması ile dikkat çekiyor. Eğer IceUniverse tarafından ortaya çıkarılan test sonucu doğruysa, bir Samsung amiral gemisine ait olan Exynos ve Snapdragon işlemci performans değerleri ilk kez bu denli yakın olacak.
IceUniverse tarafından paylaşılan skorlar oldukça yüksek olsa da Exynos 9820'den güç alan Galaxy S10 görünüşe bakılırsa performans anlamında Apple'ın iPhone XS modelinden geride kalıyor. iPhone XS, Apple'ın kendi geliştirdiği A12 Bionic işlemcisini taşıyor ve bu işlemci Geekbench testine 4.797 puana ulaşan tek çekirdek ve 11.267 puanı gören çoklu çekirdek skorları ile en üst seviye performansı gösteriyor. Yine de bu, alışıldık bir durum ve yıllar boyu süren rekabette bu denli yakın sonuçlar alınması da bir ilk.
Bununla birlikte Exynos 9820 işlemcisi aynı zamanda Geekbench veritabanında bir Android akıllı telefon tarafından ulaşılmış en yüksek skorun da sahibi oldu. Bu durum, birçok kişinin beklediği -ve de umduğu- gibi Samsung'un yeni amiral gemisi modellerinin Android platformundan güç alan en hızlı akıllı telefon modelleri olacağını gösteriyor.
Samsung, Samsung Galaxy S10 serisini 20 Şubat'ta düzenlenecek olan Unpacked etkinliği kapsamında tanıtacak ve tüm bu iddiaların doğruluk payı bu tarihten itibaren yapılacak test sonuçları ile belli olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın